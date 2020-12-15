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Samsung не выпустит Galaxy S21 mini. И вот почему

15.12.2020 445 2

Почему Samsung Galaxy S21 mini не выйдет

Есть те, кто верит, что справедливость восторжествует и производители вернутся к производству небольших, но флагманских по своей сути смартфонов. Прикинув все за и против, Apple пошла на этот шаг выпустив iPhone 12 mini и были те, кто решил, что маленькие флагманы вернутся, компания подстегнет появление таких устройств на рынке.

 

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Подхватит ли Samsung вслед за Apple идею с выпуском компактного флагмана? Увидим ли мы Galaxy S21 mini? Все указывает на то, что такой смартфон не выйдет. Причина банальна и проста — Samsung не верит в успех и популярность компактных флагманов.

 

Samsung не выпустит Galaxy S21 mini. И вот почему – фото 1

 

В свое время Galaxy S10e был попыткой компании предложить топовый продукт с небольшим дисплеем. Она рассчитывала, что аппарат будет востребован на рынке, но этого не случилось. Статистика продаж показала, что реализация Galaxy S10e была худшей среди всех устройств серии. И тот факт, что мы не увидели релиз Galaxy S20e, подтверждает, что компания оставила идею выпуска компактного флагмана.

 

Слабые продажи iPhone 12 mini в США только подтверждают, что спрос на компактные флагманы невысок и пользователи все чаще выбирают аппараты с большими дисплеями. Естественно, что Samsung наблюдает за успехами и неудачами главного конкурента, оценивая на его опыте настроение пользователей. Поэтому слабо верится в то, что она покажет свое прочтение компактного флагмана.

 

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Samsung не выпустит Galaxy S21 mini. И вот почему – фото 2

 

Для себя Samsung выбрала другой путь — выпуск складных аппаратов, позволяющих варьировать размер площади дисплея и габариты корпуса. Для нее устройства, которые можно согнуть, и являются компактами. Осталось только добиться удешевления технологий, чтобы сделать смартфоны с гибкими дисплеями более доступными и массовыми.

 

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Источник: phonearena

Samsung Galaxy S21 mini
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.12.2020

Комментарии

Сергей Коршунков 0
Да ясное дело, никому не нужен компактный флагман. Люди только ноют что нужен, но зачем?
15.12.2020 17:47
Местный Волкодав 0
Разумно, но мелколадошечные и короткопалые будут страдать и стонать в интернетах.
Покупать они компакты не будут конечно, ибо то "проц овно", то "оболочка фуфло", то "не такой он и компактный, вот первый ойфон был 3,5 дюйма...", а стонать в интернетах будут)))
15.12.2020 17:20

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Samsung не выпустит Galaxy S21 mini. И вот почему