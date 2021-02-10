Samsung обещала выпустить достойную альтернативу Apple Watch. Galaxy Watch 4 именно такие?

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Совсем недавно прошло ежегодное летнее мероприятие Galaxy Unpacked, где были представлены новые продукты Samsung, среди которых оказалась парочка складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а также смарт-часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Сегодня предлагаем поговорить об умных часах от Samsung и разобраться с их ключевыми особенностями.

Первым и, пожалуй, главным нововведением является то, что в этом году Samsung отказалась от собственной платформы и перешла на WearOS от Google. С приходом новой операционной системы смарт-часы предлагают плавную работу, широкий функционал и поддержку большего количества приложений. Операционка здесь не в чистом виде, поверх нее надстройка One UI.

Часы Samsung Galaxy Watch4 можно подключать к любому Android-смартфону, поддерживающему сервисы Google. Что хорошего в смарт-часах — так это бесконтактная оплата. Они поддерживают Samsung Pay и впервые для часов южнокорейского гиганта — Google Pay.

Внешне Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic предлагают знакомые формы и узнаваемые черты. Главные изменения находятся внутри, новизны там предостаточно. Новые смарт-часы выходят на фирменной платформе Exynos W920. Это первый чип для носимой электроники, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу. Передовой техпроцесс предлагает лучшее энергопотребление, чем прочие процессоры на рынке. У чипа 4 ядра Cortex-A55, которые справляются с любой задачей, часы работают шустро и отзывчиво.

Оперативной памяти 1,5 Гб и встроенной 16 Гб, что более чем достаточно для хранения большого количества приложений. В зависимости от выбранной версии Galaxy Watch 4 или Galaxy Watch 4 Classic, вы получите часы с аккумулятором емкостью 247 мАч или 361 мАч.

Смарт-часы от Samsung всегда славились тем, что предлагали широкий набор функций для отслеживания физической активности и здоровья. Новинки не уступают в этом предшественников, а кое в чем и превосходят. Смарт-часы позволяют измерить сердцебиение или состав тела, включая такие параметры как процент содержания жировой ткани, костной, мышечной и т.д.

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Способны часы определить количество кислорода в крови и делают это в автоматическом режиме или по команде. Пользователю доступен широкий выбор тренировок, включая соревнования с друзьями и семьей, и даже возможность превратить свой дом в тренажерный зал, подключив Galaxy Watch 4 к совместимому Samsung Smart TV, чтобы следить за количеством калорий и показателями сердечного ритма на большом экране.

Отслеживание сна уже стало привычной функцией не только смарт-часов, но и фитнес-трекеров. В Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic компания пошла дальше и кроме определения качества сна они способны обнаруживать звуки храпа.

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Благодаря технологии eSIM пользователи могут чувствовать себя свободными без смартфона, зная, что их носимое устройство останется автоматически синхронизированным. Кроме того, аккумулятор Galaxy Watch 4 обеспечивает до 40 часов автономной работы.

Объективно на данный момент Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic — самые функциональные смарт-часы на рынке. В своем нынешнем виде WearOS имеет хороший потенциал для развития и по мере этого будут становиться и лучше часы. На фоне стоимости Apple Watch — цена на смарт-часы от Samsung выглядит адекватной и оправданной. Работа по созданию хороших умных часов была проведена Samsung действительно стоящая. На фоне Galaxy Watch 4/Watch 4 Classic умные часы от Apple не выглядят фаворитами.

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