Samsung обещала выпустить достойную альтернативу Apple Watch. Galaxy Watch 4 именно такие?
Совсем недавно прошло ежегодное летнее мероприятие Galaxy Unpacked, где были представлены новые продукты Samsung, среди которых оказалась парочка складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а также смарт-часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Сегодня предлагаем поговорить об умных часах от Samsung и разобраться с их ключевыми особенностями.
Первым и, пожалуй, главным нововведением является то, что в этом году Samsung отказалась от собственной платформы и перешла на WearOS от Google. С приходом новой операционной системы смарт-часы предлагают плавную работу, широкий функционал и поддержку большего количества приложений. Операционка здесь не в чистом виде, поверх нее надстройка One UI.
Часы Samsung Galaxy Watch4 можно подключать к любому Android-смартфону, поддерживающему сервисы Google. Что хорошего в смарт-часах — так это бесконтактная оплата. Они поддерживают Samsung Pay и впервые для часов южнокорейского гиганта — Google Pay.
Внешне Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic предлагают знакомые формы и узнаваемые черты. Главные изменения находятся внутри, новизны там предостаточно. Новые смарт-часы выходят на фирменной платформе Exynos W920. Это первый чип для носимой электроники, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу. Передовой техпроцесс предлагает лучшее энергопотребление, чем прочие процессоры на рынке. У чипа 4 ядра Cortex-A55, которые справляются с любой задачей, часы работают шустро и отзывчиво.
Оперативной памяти 1,5 Гб и встроенной 16 Гб, что более чем достаточно для хранения большого количества приложений. В зависимости от выбранной версии Galaxy Watch 4 или Galaxy Watch 4 Classic, вы получите часы с аккумулятором емкостью 247 мАч или 361 мАч.
Смарт-часы от Samsung всегда славились тем, что предлагали широкий набор функций для отслеживания физической активности и здоровья. Новинки не уступают в этом предшественников, а кое в чем и превосходят. Смарт-часы позволяют измерить сердцебиение или состав тела, включая такие параметры как процент содержания жировой ткани, костной, мышечной и т.д.
Способны часы определить количество кислорода в крови и делают это в автоматическом режиме или по команде. Пользователю доступен широкий выбор тренировок, включая соревнования с друзьями и семьей, и даже возможность превратить свой дом в тренажерный зал, подключив Galaxy Watch 4 к совместимому Samsung Smart TV, чтобы следить за количеством калорий и показателями сердечного ритма на большом экране.
Отслеживание сна уже стало привычной функцией не только смарт-часов, но и фитнес-трекеров. В Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic компания пошла дальше и кроме определения качества сна они способны обнаруживать звуки храпа.
Благодаря технологии eSIM пользователи могут чувствовать себя свободными без смартфона, зная, что их носимое устройство останется автоматически синхронизированным. Кроме того, аккумулятор Galaxy Watch 4 обеспечивает до 40 часов автономной работы.
Объективно на данный момент Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic — самые функциональные смарт-часы на рынке. В своем нынешнем виде WearOS имеет хороший потенциал для развития и по мере этого будут становиться и лучше часы. На фоне стоимости Apple Watch — цена на смарт-часы от Samsung выглядит адекватной и оправданной. Работа по созданию хороших умных часов была проведена Samsung действительно стоящая. На фоне Galaxy Watch 4/Watch 4 Classic умные часы от Apple не выглядят фаворитами.
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