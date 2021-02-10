Samsung One UI 6 получил новую функцию «Скрытие экрана» для экономии заряда аккумулятора

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«Скрытие экрана» для экономии заряда аккумулятора

Android 14 уже почти здесь, и ожидается, что Google скоро выпустит официальное стабильное обновление. Samsung также работает над своей оболочкой OneUI 6 на базе Android 14, которая известна тем, что предлагает дополнительные функции стандартной ОС. Одной из новых функций Samsung OneUI 6 является функция скрытия экрана, которая позволяет пользователям выключать дисплей во время использования приложения. Это может быть полезно для экономии заряда аккумулятора, особенно при использовании аудио-приложений, таких как приложения для потокового воспроизведения музыки или подкасты. Интересно только, как оно, например, будет работать с YouTube Music, если у вас нет Premium подписки или с другими подобными приложениями.

Чтобы воспользоваться функцией скрытия экрана, пользователи должны сначала загрузить и установить приложение Good Guardians из магазина Galaxy Store.

После установки откройте приложение и нажмите "Battery Guardian". Затем откройте опцию "Скрыть экран". Чтобы добавить функцию скрытия экрана на панель быстрой настройки, коснитесь "Добавить на панель быстрой настройки" и нажмите кнопку "Добавить".

После добавления функции "Скрыть экран" на панель "Быстрые настройки" пользователи могут легко отключить дисплей во время использования программы, открыв панель "Быстрые настройки" и нажав на значок "Скрыть экран". Экран будет отключен, а приложение продолжит работать в фоновом режиме.

Когда функция скрытия экрана используется, дисплей будет находиться в режиме низкого энергопотребления, а информация о текущем запущенном приложении будет коротко отображаться на экране. Чтобы снова включить дисплей, пользователи могут дважды коснуться экрана или нажать кнопку питания.

Функция скрытия экрана находится в стадии бета-тестирования и может вызвать некоторые проблемы при ее использовании. Однако это многообещающая новая функция, которая может помочь пользователям сэкономить время работы от аккумулятора на своих устройствах Samsung.

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Источник: gizmochina