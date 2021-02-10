iPager - инновация среди пейджеров: компания Google посмеялась над Apple﻿

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iPager﻿ - это все, что нам нужно

Недавно компания Google высмеяла Apple через свою шутливую рекламу несуществующего устройства – пейджера iPager. Таким образом компания старается напомнить Apple, что вторая использую устаревшую технологию обмена текстовыми сообщениями – SMS – между пользователями iOS и Android, из-за чего могут возникать определенные проблемы.

"iPager - это устройство, использующее устаревшую технологию обмена сообщениями, подобную той, которую Apple использует при обмене текстовыми сообщениями с Android. У него есть все функции, с которыми вы уже знакомы: отсутствие шифрования, неработающие групповые чаты, пиксельные фотографии и видео , знаменитый "зеленый пузырь"", - говорится в описании ролика.

Google отмечает, что Apple могла бы решить эти проблемы между iPhone и Android, внедрив RCS (Rich Communication Services) - специальный онлайн-протокол, выбранный ассоциацией GSM для замены стандарта SMS, его приняли большинство представителей отрасли.

Своей "презентацией" iPager Android в юмористическом формате просит Apple перейти из SMS на RCS. Новый ролик – продолжение масштабной кампании #GetTheMessage, которую Google запустил в США в 2022 году.

"iPager ненастоящий, но проблемы, которые Apple вызывает с помощью SMS, таковы. Давайте сделаем текстовые сообщения лучше для всех и поможем Apple #GetTheMessage перейти на RCS", - призывает Google.

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Источник: theverge