Samsung обновил Quick Share для Windows – а когда с поддержкой Nearby Share?

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ОБЪЕДИНЯЙТЕ ПРИМЕНЕНИЕ С NEARBY SHARE

Samsung недавно обновил свое приложение Quick Share для Windows, сменив логотип на новый, как заделка на будущее для объединенной версии Quick Share и Nearby Share от Google.

Хотя вид обновился, сама функциональность, похоже, осталась прежней – поддержки Nearby Share пока нет. Приложение позволяет делиться файлами только со смартфонами Samsung по-прежнему.

Напомним, что компании договорились объединить свои решения для быстрого обмена файлами между устройствами. Ожидается, что обновленный Quick Share на Windows также получит возможности Nearby Share.

Однако пока, похоже, Samsung просто обновил дизайн, а функционал остался прежним. Возможно, поддержка Nearby Share появится немного позже в последующих обновлениях.

Тем временем пользователям Windows до сих пор доступно отдельное приложение Nearby Share от Google, работающее со всеми устройствами, а не только Samsung. Однако, бренду вполне ок, когда на пользовательском устройстве два приложения сообщений или галереи - один от Google, другой собственный.

Источник - 9to5google