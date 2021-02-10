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Samsung обновил Quick Share для Windows – а когда с поддержкой Nearby Share?

30.01.2024 106 0

ОБЪЕДИНЯЙТЕ ПРИМЕНЕНИЕ С NEARBY SHARE

Samsung недавно обновил свое приложение Quick Share для Windows, сменив логотип на новый, как заделка на будущее для объединенной версии Quick Share и Nearby Share от Google.

Samsung обновил Quick Share для Windows – а когда с поддержкой Nearby Share? – фото 1

Хотя вид обновился, сама функциональность, похоже, осталась прежней – поддержки Nearby Share пока нет. Приложение позволяет делиться файлами только со смартфонами Samsung по-прежнему.

Напомним, что компании договорились объединить свои решения для быстрого обмена файлами между устройствами. Ожидается, что обновленный Quick Share на Windows также получит возможности Nearby Share.

Samsung обновил Quick Share для Windows – а когда с поддержкой Nearby Share? – фото 2

Однако пока, похоже, Samsung просто обновил дизайн, а функционал остался прежним. Возможно, поддержка Nearby Share появится немного позже в последующих обновлениях.

Тем временем пользователям Windows до сих пор доступно отдельное приложение Nearby Share от Google, работающее со всеми устройствами, а не только Samsung. Однако, бренду вполне ок, когда на пользовательском устройстве два приложения сообщений или галереи - один от Google, другой собственный.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 30.01.2024
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Samsung обновил Quick Share для Windows – а когда с поддержкой Nearby Share?