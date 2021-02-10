Samsung отрицает проблемы с Exynos 2200 и назвала время его анонса

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Exynos 2200 представят вместе с Galaxy S22 и с чипом все в порядке

11 января Samsung должна была представить новый чип Exynos с графикой AMD RDNA 2. Никакого анонса в итоге проводить не стали. Сама компания при этом не посчитала нужным заранее известить об отмене релиза, она предпочла по-тихому удалить информацию о предстоящем пресс-мероприятии в социальных сетях.

И только после того как средства массовой информации обратили внимание, что компания не стала проводить ивент, Samsung прокомментировала ситуацию. Представитель компании рассказал изданию Business Korea о том, что они решили повременить с анонсом чипа. Он ляжет в основу новых флагманов компании и будет представлен одновременно с презентацией устройств на его базе. При этом представитель Samsung опроверг существование каких-то проблем с производительностью и производством чипа.

Что же именно заставило компанию отложить анонс процессора, не сообщается. Ряд информаторов предположили, что необходимость доработки чипа и легла в основу решения повременить с презентацией. По слухам, у нового чипа есть проблемы с отводом тепла и энергоэффективностью, поэтому инженеры вынуждены были «прикрутить» частоты видеоускорителя.

Такие изменения в расписание мероприятия, которые внесены в последний момент, все же выглядят очень подозрительными и могут свидетельствовать о существовании каких-то проблем, заставивших пойти на такой беспрецедентный шаг. Вызывает недоумение и поведение Samsung, которая предпочла не делать заранее каких-то объявлений об отсрочке релиза. Опять же нет никакой уверенности, что Exynos 2200 будет готов к моменту анонса серии Galaxy S22 и возникшие проблемы не подтолкнут компанию отодвинуть премьеру флагманов.

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Источник: businesskorea