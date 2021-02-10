Samsung отложила выход Exynos 2200 с графикой AMD

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В этом году мы можем столкнуться с той ситуацией, что флагманы Galaxy S22 выйдут только в версии с Snapdragon 8 Gen 1

После достаточно продолжительного и томительного ожидания в конце прошлого года Samsung объявила, что готова отчитаться о проделанной работе и представит фирменный чип с графикой AMD. В качестве даты релиза было указано 11 января. Сегодня мы наконец-то бы узнали, смогла Samsung создать достойного конкурента флагманским процессорам от Qualcomm или Apple, или же нет.

Но неожиданно за несколько дней до премьеры Samsung удалила из социальных сетей упоминание о предстоящей премьере Exynos 2000. Это достаточно странно, но сама компания хранит молчание и до сих пор не сделала никаких заявлений о перспективах предстоящего релиза. Но, похоже, что новый чип несовершенен и нуждается в доработке, поэтому Samsung, которая вела его разработку в течение пары лет вынуждена отложить выход Exynos 2200.

Это подтвердил на своей странице в Twitter инсайдер Ice Universe. По его словам, Samsung приняла решение отменить сегодняшнюю презентацию, посвященную запуску Exynos 2200, перенеся ее на неопределенный срок. И это не единственный процессор, который не будет представлен в срок. По словам источника, презентация Exynos 1200 была запланирована на ноябрь, но в итоге выход процессора был отменен. Напомним, что в сети бродили слухи, что Exynos 1200 ляжет в основу Galaxy A53 и Galaxy M33.

По-видимому, существуют очень веские причины, заставившие Samsung пойти на отчаянный шаг, отложив анонс новых чипов. Ice Universe предположил, что внутри подразделения, отвечающего за создание чипсетов, происходят какие-то процессы, но вряд ли их можно назвать положительными.

Кстати, ранее все тот же Ice Universe в достаточно в негативном ключе отозвался о Exynos 2200, предложив снизить градус ожиданий и заявил, что в плане производительности новинка не будет впечатлять. Также он заявлял, что есть проблемы с отводом тепла и разработчикам так и не удалось добиться заранее заданных частот для графики RDNA2.

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Источник: twitter