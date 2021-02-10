Samsung озвучила характеристики Exynos 1280

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На бумаге все выглядит достойно

Вот уже несколько лет Samsung выпускает фирменные чипы Exynos. Какие-то оказались успешными, а некоторые стали провалом для компании. Каким вышел Exynos 1280? Однозначно ответить на этот вопрос сейчас сложно, но с его анонсом все вышло как-то странно. Компания уже успела отметиться премьерой двух смартфонов с ним на борту Galaxy A33 и Galaxy A53, но при этом она предпочитала не раскрывать подробностей о Exynos 1280.

По прошествии нескольких недель Samsung все же решилась рассказать о характеристиках Exynos 1280. Почему компания тянула с этим и не сделала во время релиза смартфонов, остается только гадать. Чип производится по нормам 5-нанометровой технологии и обладает восемью процессорными ядрами, два из которых высокопроизводительных Cortex-A78 и шесть Cortex-A55. Графическая подсистема представлена Mali-G68.

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Присутствие Exynos 1280 позволяет предлагать в смартфоне 120-герцовые дисплеи разрешением FullHD+, камеру на 108 Мп, которая может писать 4К-видео со скоростью 30 кадров в секунду. Чип получил поддержку Wi-Fi 802.11ac MIMO (2.4/5G), 5G (до 6 ГГц), 5G mmWave, LTE Cat.18, Bluetooth 5.2 и FM Radio Rx. На борту есть нейронный движок для локальной обработки машинного обучения. Он выполняет до 4,3 трлн операций в секунду (TOPS), что примерно соответствует процессору Hexagon DSP в чипсете Qualcomm 750G.

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Источник: sammobile