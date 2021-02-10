Samsung планирует выпустить эксклюзивную версию Galaxy Z Flip 5 Retro Edition

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Снова эксклюзив от Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 5 был хорошо принят критиками и потребителями с его презентации два месяца назад. Теперь, кажется, Samsung планирует выпустить новый вариант популярного складывающегося телефона под названием «Retro Edition».

Изображение Z Flip 5 Retro Edition опубликовал блог MSPowerUser, на котором изображен телефон с синей задней панелью и матовой рамкой. Но пока не известно, что именно у него "ретро".

Важно отметить, что Galaxy Z Flip 5 Retro Edition – это, по сути, только измененный цвет обычного Galaxy Z Flip 5. Никаких других изменений в аппаратном или программном обеспечении телефона нет. Это означает, что у него будет тот же 3,4-дюймовый OLED-экран, считыватель отпечатков пальцев сбоку, настройка двойной камеры, порт USB Type-C, процессор Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопителя и аккумулятор емкостью 3700 мАч как обычный Flip 5.

Несмотря на это, Galaxy Z Flip 5 Retro Edition наверняка понравится некоторым потребителям, ищущим складной телефон с уникальным дизайном. Синяя цветовая гамма и матовая рамка придают обязательному выделяющемуся телефону классический вид.

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Источник: mspoweruser