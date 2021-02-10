Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Samsung планирует выпустить эксклюзивную версию Galaxy Z Flip 5 Retro Edition

Samsung планирует выпустить эксклюзивную версию Galaxy Z Flip 5 Retro Edition

22.10.2023 31 0

Снова эксклюзив от Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 5 был хорошо принят критиками и потребителями с его презентации два месяца назад. Теперь, кажется, Samsung планирует выпустить новый вариант популярного складывающегося телефона под названием «Retro Edition».

 

Изображение Z Flip 5 Retro Edition опубликовал блог MSPowerUser, на котором изображен телефон с синей задней панелью и матовой рамкой. Но пока не известно, что именно у него "ретро".

 

samsung

 

Важно отметить, что Galaxy Z Flip 5 Retro Edition – это, по сути, только измененный цвет обычного Galaxy Z Flip 5. Никаких других изменений в аппаратном или программном обеспечении телефона нет. Это означает, что у него будет тот же 3,4-дюймовый OLED-экран, считыватель отпечатков пальцев сбоку, настройка двойной камеры, порт USB Type-C, процессор Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопителя и аккумулятор емкостью 3700 мАч как обычный Flip 5.

 

Несмотря на это, Galaxy Z Flip 5 Retro Edition наверняка понравится некоторым потребителям, ищущим складной телефон с уникальным дизайном. Синяя цветовая гамма и матовая рамка придают обязательному выделяющемуся телефону классический вид.

 

Читайте также: Dimensity 9300 будет прямым конкурентом A17 Pro - Snapdragon 8 Gen 3 позади

 

Источник: mspoweruser

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 22.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung планирует выпустить эксклюзивную версию Galaxy Z Flip 5 Retro Edition