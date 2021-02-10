Samsung ухудшила возможности Galaxy S23 Ultra с последним обновлением

144

Без упоминаний в журнале обновления

В топовом камерофоне компании Samsung Galaxy S23 Ultra основной фишкой является качество фото и видеосъемки. И пользователи всегда ожидают, что с обновлениями качество и возможность камер будут только улучшаться. Однако на этот раз случилась немного неприятная вещь. С новым обновлением убрали возможность снимать видео с высоким битрейтом в разрешении 8к.

Сама опция осталась в системе, но теперь она стала серого цвета, и ее невозможно включить.



Пишут, что это связано со траурами пользователей на дрожание и задержки в таком режиме, однако вместо того, чтобы исправить проблему, компания просто молча выключила этот режим. Конечно съемка видео в 4к – это не самый популярный сценарий, однако покупая суперфлагман компании все же хочется иметь доступ ко всем возможностям, за которые ты заплатил.

Возможно после определенного наследия функцию вернут, однако официально компания просто об этом молчит и никак не комментирует.

Читать также: Realme решила нанести удар в спину своим фанатам?

Источник: sammobile