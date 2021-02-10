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Дайджест самых интересных новостей недели

Эта неделя была очень насыщена на различные анонсы и новости. Корейский гигант Samsung провел свою ежегодную большую летнюю презентацию и показал целую россыпь новинок. Новые раскладные смартфоны без щелей и с топовыми чипами внутри.

Сверхтонкие планшеты, не имеющие аналогов среди конкурентов и приятные умные часы. Nubia показала свое видение топового камерофона, и там все очень неплохо, кроме одного нюанса. Компания Realme решила всех запутать и начала игру с переименованием своих смартфонов.

Apple имеет проблемы с новыми смартфонами, а Xiaomi разочаровала характеристиками новой линейки Note 13. Ну и конечно немного новостей из сверхдержавы и о непредсказуемом Илоне Маске. Все это и еще немного дичи в недельном выпуске новостей на нашем YouTube канале. Милый вид и мирное небо над головой.