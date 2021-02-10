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Samsung показала прозрачный MicroLED дисплей на CES 2024 – это наше будущее!

08.01.2024 22 0

Будущее уже здесь

На выставке CES 2024 компания Samsung показала прозрачный революционный экран на основе технологии microLED. Разработка длилась 6 лет и стоила немалых усилий.

Как рассказали журналисты, уже видевшие устройство, изображение на экране выглядит невероятно четким - как голографическое. Панель абсолютно безрамочная, а ее толщина едва достигает 1 см.

Samsung показала прозрачный MicroLED дисплей на CES 2024 – это наше будущее! – фото 1

По словам представителя Samsung, прозрачные microLED-экраны имеют более высокую яркость, чем прозрачные OLED, поэтому лучше противостоят внешнему освещению – и это вполне логично, а еще MicroLED не будет иметь проблем с выгоранием.

Цену и дату выхода в розничную продажу пока не объявили. Но учитывая стоимость обычных MicroLED Samsung ($150 000 за 110"), эта разработка еще долго будет доступна только избранным.

Samsung показала прозрачный MicroLED дисплей на CES 2024 – это наше будущее! – фото 2

Но кто знает – возможно поначалу, прозрачные экраны войдут в моду как гаджет роскоши. А через пару лет – станут доступными, и будут использоваться в умных очках или линзах. Как вам такая перспектива?

Источник – endgadget

Автор: Andrii S. Дата публикации: 08.01.2024
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Samsung показала прозрачный MicroLED дисплей на CES 2024 – это наше будущее!