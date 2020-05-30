Samsung представил новый ноутбук с интересным процессором от Intel

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Южнокорейская компания уже давно славится своим присутствием практически во всех сферах техно-производства. Не обошел стороной Samsung и производство ноутбуков. Еще прошлым летом компания выпустила Galaxy Book S, свой первый ноутбук на базе процессора от Qualcomm.

Пару дней назад Samsung анонсировал продолжение Galaxy Book S, только на этот раз ноутбук работает на базе чипсета Intel Lakefield. Это нововведение делает новинку от корейцев первым ноутбуком, который использует процессор Lakefield от Intel.





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Интересно это событие тем, что Lakefield - первый «гибридный» процессор от Intel. Компания смогла объединить в нем ядра Atom и Core. Обычно такое можно увидеть в ARM-чипах в смартфонах, которые предлагают синергию высокопроизводительных и маломощных ядер.

Galaxy Book S оснащен 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD и возможностью сенсорного управления. На корпусе имеется 2 порта USB-C, разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев, четыре стереодинамика с Dolby Atmos и 1-мегапиксельная камера. Samsung предлагает покупателям варианты с Windows 10 Home или Pro.





Другой интересной особенностью является возможность LTE-соединения. Другие спецификации включают встроенную графику от Intel, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 256 ГБ или 512 ГБ накопителя. Также имеется слот для карты памяти microSD, позволяющий расширить память до 1 ТБ.

Неизвестна на данный момент только стоимость продукта. Но, зная Samsung, осталось ждать совсем недолго.

Источник: SamMobile