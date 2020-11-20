Samsung представят свою версию фронтальной камеры под дисплеем в Galaxy Z Fold3

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Корейцы Samsung готовы удивить всех при помощи готовящегося Galaxy Z Fold3 – в нем будет установлена лучшая камера под дисплеем на рынке.

Концепт Galaxy Z Fold3﻿

Слухи о новом поколении складного смартфона-планшета Samsung Galaxy Z Fold3 становятся все интереснее с каждым днем. Уже всем понятно, что корейская компания готовится сделать значительный скачок вперед с третьей итерацией своего все еще дикого форм-фактора: должна поменяться внешность и должны добавиться новые функции и фишки.

В прошлом месяце мы слышали заявления о том, что Samsung планирует представить свою первую камеру под дисплеем именно в новом Galaxy Z Fold3, из-за чего, кстати, появились слухи о том, что новые флагманы серии Galaxy S21 пропустят эту фичу. Сегодня новый материал от издания ETNews подтверждает эти слухи.

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Автор ETNews говорит, что подразделение корейской компании под названием Samsung Display разработал новый экран, который будет поддерживать технологию размещения под ней фронтальной камеры. Расстояние между пикселями было расширено, чтобы пропускать больше света. Тем не менее, для коррекции изображения необходимы специальные алгоритмы, так как свет преломляется слоем OLED-дисплея. Модуль камеры будет разработан компанией Samsung LSI.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold3 будет представлен в третьем квартале 2021 года. Если технология Samsung действительно окажется прорывной, то, возможно, все больше людей начнут воспринимать складные смартфоны-флагманы, как новое слово в мире мобильных устройств, и перестанут смотреть на них, как на что-то диковинное.

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Источник: SamMobile



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