Samsung прокомментировала ситуацию с ухудшением характеристик дисплеев Galaxy S22 и Galaxy S22+

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Обмана нет

Во время презентации Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ компания сообщила, что установила во флагманах 120-герцовые дисплеи. Это AMOLED‑панели с динамической частотой обновления, где нижний предел составляет 10 Гц. Но на днях без объяснения причин Samsung изменила характеристики экранов флагманов, указав, что минимальная частота обновления составляет 48 Гц, а не 10 Гц как было объявлено ранее.

Прошло пару дней и компания наконец-то дала официальный комментарий о частоте обновления дисплеев:

«Хотели бы прояснить любую путаницу, связанную с частотой обновления дисплея для Galaxy S22 и S22+. В то время как дисплейный компонент обоих устройств поддерживает от 48 до 120 Гц, запатентованная технология Samsung предлагает регулируемую частоту обновления дисплея, при которой скорость передачи данных от точки доступа (процессор) к дисплею может быть сведена к минимуму до 10 Гц для экономии энергопотребления.

Частота обновления дисплея изначально была указана в диапазоне от 10 до 120 Гц (от 10 до 120 кадров в секунду), и позже мы решили обновить способ передачи этой спецификации, чтобы соответствовать более широко признанному отраслевому стандарту. Потребители могут быть уверены, что технические характеристики оборудования не изменились, и оба устройства поддерживают частоту до 120 Гц для сверхплавной прокрутки».

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Все сказанное говорит о том, что компания уверяет, что никого не обманывала, экраны Galaxy S22 и Galaxy S22+ действительно могут работать на минимальной частоте для экономии энергии. Тесты покажут, как на самом деле обстоят дела с автономностью устройств.

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Источник: phonearena