Samsung рассматривает возможность расширения обновлений безопасности более 5 лет

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Samsung стремится к большему...

Samsung уже является лидером отрасли, когда речь заходит об обновлении программного обеспечения, но, похоже, компания рассматривает возможность шагнуть дальше. Пока он предлагает 4 года основных и 5 лет обновлений безопасности для своих флагманских смартфонов. Новый отчет показывает, что Samsung рассматривает возможность расширения поддержки обновлений безопасности после текущего 5-летнего периода.

На конференции разработчиков Samsung главный инженер и технический руководитель программ безопасности отдела Mobile eXperience компании Samsung рассказал, что компания активно обсуждает, как расширить свою долгосрочную поддержку безопасности более 5 лет.

Он также отметил, что это видение согласуется с целью Samsung поддерживать устройства дольше, и она также готовится выйти за пределы своего текущего 5-летнего периода поддержки в свете новых приходящих правил.

Однако SamMobile отмечает, что это не означает, что Samsung будет предлагать основные обновления платформы более 5 лет. Компания только рассматривает расширение поддержки обновлений безопасности. Это означает, что даже если ваше устройство не получит основного обновления Android, оно будет получать обновления безопасности дольше.

Samsung является одним из немногих брендов Android-смартфонов, предлагающих постоянные обновления программного обеспечения даже для бюджетных смартфонов. В настоящее время компания управляет обновлениями более 1 миллиарда устройств ежемесячно и более 10 миллиардов ежегодно.

Компания, сейчас рассматривающая возможность совершенствования своей игры с обновлением программного обеспечения, является фантастической новостью для пользователей Samsung. Это означает, что устройства будут защищены от угроз безопасности. И это также признак того, что Samsung стремится оказывать своим клиентам лучшую поддержку.

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Источник: gizmochina