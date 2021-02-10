Samsung сделает ремонт смартфонов дешевле и экологически чище

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Для ремонта мобильников начнут использовать запчасти из вторично переработанных материалов

Samsung одна из компаний, кто продвигает идею «зеленой» политики, стремясь сделать производство своих устройств безопаснее для окружающей среды. В числе мероприятий можно упомянуть сокращение объемов выбросов в атмосферу, применение возобновляемой энергии и использование переработанных материалов. В планах компании еще активнее использовать вторсырье при ремонте смартфонов.

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В частности, до конца первой половины года Samsung планирует запустить программу, в рамках которой начнет сертифицировать запасные части, изготовленные с применением материалов, полученных методом вторичной переработки. Таким шагом компания «убьет двух зайцев сразу»: снизит стоимость ремонтных работ и уменьшит негативное влияние на окружающую среду.

Эксперты уже посчитали, что использование подобных материалов для замены дисплея на мобильном устройстве позволит вдвое снизить стоимость ремонтных работ. Чтобы клиенты охотнее соглашались на установку таких запчастей, Samsung введет процедуру строгого контроля за их качеством и будет следить, чтобы по качеству они не уступали новым комплектующим.

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Напомним, что, начиная с лета 2021 года Samsung активно продвигает идею использования переработанных материалов при изготовлении устройств. Например, пластик, полученный в результате переработки рыбацких сетей, нашел свое применение в смартфонах серии Galaxy S22 и лэптопах Galaxy Book 2 Pro.

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Источник: businesskorea