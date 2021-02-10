Samsung и Google работают над Wear OS 5, которая появится на Galaxy Watch 7

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Wear OS 5 на подходе

Стало известно, что корейский гигант и Google работают над следующей итерацией – Wear OS 5, которая базируется на Android 14. Samsung усердно работает, чтобы выпустить обновления вместе с будущими Galaxy Watch 7.

Для информации, Wear OS 4 дебютировала с Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic как One UI 5 Watch, а позже стала доступна для Pixel Watch 2, а затем и для Pixel Watch. Samsung также сделала ее доступной для Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic, а также Galaxy Watch 5 и 5 Pro. Ожидается, что график будет похож на прошлогоднее и первым Wear OS 5 получит новый Galaxy Watch 7, который представят летом. Также ожидается, что Pixel Watch 3 также получит обновление осенью.

Эти два бренда не единственные, кто использует Wear OS для своих носимых устройств. Напомним, Xiaomi представила свои первые смарт-часы на Wear OS - Xiaomi Watch 2 Pro с Wear OS 4 в сентябре 2023 года. И было бы здорово, если бы другие производители электроники также перешли на этот стандарт, это дало бы возможность развития технологий таких устройств еще быстрее, сделало их более унифицированными и позволило разработчикам приложений не разрываться над множеством различных ОС.

Источник: 9to5google