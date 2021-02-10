Xiaomi Watch 2 Pro официально представлен: часы получили классический дизайн и очень крутые функции

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Революция в мире часов

Состоялась презентация долгожданных Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, но кроме этого показали еще интересные часы – Xiaomi Watch 2 Pro.

Работает девайс на чипсете Snapdragon W5+ Gen 1 под управлением предварительно установленной ОС Wear OS на базе MIUI Watch. Операционная система предоставит доступ к таким функциям, как Play Store, Google Maps, Google Wallet и бесконтактным платежам через NFC. Часы имеют 2GB оперативной памяти и 32GB встроенной памяти.

На Xiaomi Watch 2 Pro также установлен AMOLED-дисплей круглой формы размером 1,43 дюйма. Разрешение экрана 466x466 пикселей, а диаметр устройства составит 46 мм. Питать Watch 2 Pro будет аккумулятор емкостью 495mAh, который обеспечит ему до 65 часов автономной работы.

Следует отметить, что Watch 2 Pro также поддерживает подключение LTE и имеет защиту Gorilla Glass. Часы есть в двух вариантах: черные и серебряные. Также доступно два варианта ремешков: резиновый и кожаный.

Кроме того, часы имеют более 200 различных вариаций циферблатов для персонализации вашего стиля и более 150 режимов тренировок. Также компания отметила интересную функцию Remoute Camera, которая позволяю управлять камерой прямо с часов.

По цене, за Bluetooth версию Xiaomi Watch 2 Pro просят от 269 евро, тогда как LTE версия стартует от 329 евро.

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