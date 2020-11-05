Samsung выпустят более крупную версию Galaxy Z Fold 2 специально для Китая

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Samsung решили наполнить рынок всеми возможными вариантами своего складного смартфона Galaxy Z Fold 2.

По причине, известной только корейской компании, Samsung приняли решение выпустить еще одну версию Galaxy Z Fold 2, главной особенностью которой станет больший размер корпуса и дисплея. Новый вариант «раскладушки» от Samsung станет эксклюзивом для рынка Китая.

Новый Galaxy Z Fold 2 с кодовым номером W21 5G может похвастаться 7,6-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с разрешением 1768 x 2208 пикселей и 6,23-дюймовым внешним дисплеем Super AMOLED с разрешением 816 x 2260 пикселей.

Смартфон, специально выпущенный для китайских богачей, будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865+ с привычной графикой от Adreno 650. Помогать этой мощи будут внушительные объемы памяти: 12 ГБ оперативной и 512 ГБ хранилища. Также смартфон оснащен поддержкой двух SIM-карт.

Самое интересное – ценник. Смартфон будет продаваться за 19999 юаней, что в пересчете на наши родные доллары США составляет около $3,005. Нехило, правда? Старт продаж назначен на 20 ноября 2020 года.

Решение Samsung новую версию неприличного дорогого складного смартфона говорит нам о том, что южнокорейский техногигант рассматривает и будет рассматривать Китай как, возможно, самый главный для себя рынок. Скорее всего, если все еще новый форм-фактор зайдет жителям Поднебесной, то нас ждет постепенное удешевление производства и конечной стоимости новых «раскладушек».

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Источник: GSMArena



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