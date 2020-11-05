Vivo начали рекламную кампанию в честь выхода новой прошивки OriginOS

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Китайский техногигант Vivo вовсю готовится к выпуску своего графического интерфейса OriginOS.

Большинство производителей смартфонов имеют свой собственный пользовательский интерфейс, как бы накрывающий чистый Android. Решение использовать дополнительную визуальную надстройку обычно выделяет каждого производителя друг от друга, придает какую-то оригинальность.

Одна из крупнейших китайских компаний, Vivo, также предлагает свою прошивку под названием FunTouch OS. Но, как мы уже знаем, скоро это изменится. Компания подтвердила, что FunTouch OS будет заменена на новый интерфейс OriginOS.

Сегодня же Vivo начала продвигать информацию о переходе на готовящуюся прошивку еще активнее. Специально под OriginOS была создана своя рекламная кампания, и первые посты начали уже появляться в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo. Новый пользовательский интерфейс даже получил свой слоган – «Brave New World» (Дивный новый мир), намекая на полную переработку внешнего вида.

В предыдущих материалах сообщалось, что компания предложит пользователям то, чего мы еще никогда не видели - одновременная работа двух различных интерфейсов: OriginOS и чистый Android, и пользователи смогут переключаться между этими двумя вариантами в любое время.

Недавно же менеджер по продукции iQOO, суббренда Vivo, сообщил, что новый пользовательский интерфейс компании был разработан дизайнером Apple, и в нем будет предложено несколько новых оригинальных функций.

Ожидается, что Vivo официально представит OriginOS 19 ноября в Китае, а также объявит о нескольких других продуктах компании.

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Источник: Sparrows News



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