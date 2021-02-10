Samsung издевается над фанатами Apple: программа предлагает сделать один Fold5 из двух iPhone

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Клиенты Apple пока имеют только такой складной смартфон

Приложение Samsung Try Galaxy, демонстрирующее пользователям Apple iPhone возможности Android и OneUI, существует уже давно, но сейчас их троллинг вышел на новый уровень. Теперь фанат Apple, имеющий два iPhone, может положить их вместе и наслаждаться интерфейсом складного смартфона Samsung Galaxy Fold5.



Симулятор Galaxy Fold5 можно установить с сайта Try Galaxy через QR-код. Программа должна быть запущена на обоих iPhone. Один из них генерирует код, а другой получает его для синхронизации между двумя устройствами. Затем "единый" экран разделяется между двумя iPhone, имитируя большой дисплей Galaxy Fold.



Понятно, что пользователи могут попробовать лишь некоторые из возможностей Samsung Galaxy Fold5, но этого более чем достаточно для ознакомления. Владельцы iPhone смогут играть в аэрохоккей, использовать интерактивную пошаговую инструкцию по многозадачности или просмотреть видео, разделенное на два экрана.



Samsung Try Galaxy – веб-приложение, которое работает с помощью браузера Safari на iPhone с iOS 10 и более новых. Да, два iPhone не соединятся между собой физически, но можно склеить их скотчем.

Источник: Gadget Tendency