Самые мощные флагманы, субфлагманы и прочие смартфоны по итогам июня

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AnTuTu назвала самые производительные устройства в трех сегментах

Рейтинги самых производительных устройств на рынке неизменно вызывают интерес со стороны энтузиастов и гиков. А если есть спрос — разработчики AnTuTu готовы удовлетворять его. На днях они опубликовали очередной рейтинг, где они ранжировали по мощности Android-смартфоны по состоянию на июнь.

На этот раз определять лучших для рынка Китая решено в трех номинациях: флагманы, субфлагманы и модели среднего уровня. Вполне предсказуемо, что почти весь топ-10 самых мощных премиальных устройств поделили между собой аппараты с Snapdragon 8 Gen 1. Но все же Vivo X80 и Oppo Find X5 Pro DE удалось разбавить однообразие, отвоевав шестую и седьмую строчку рейтинга. Лидером же стал Black Shark 5 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1 с результатом 1 040 111 «попугаев».

Еще четыре флагмана сумели набрать более 1 млн баллов по итогам теста, занявшие со второй по пятую строчки: Red Magic 7 Pro, Lenovo Y90, iQOO 9 и iQOO 9 Pro. Эти смартфоны также обладают чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 и у всех 12 Гб оперативки. Эта же платформа лежит в основе Vivo X80 Pro, iQOO Neo 6 и Xiaomi 12 Pro, расположившиеся на восьмом, девятом и десятом местах соответственно.

Если в рейтинге флагманов тон задают модели с чипсетом от Qualcomm, то в сегменте суфлагманов инициативу перехватили аппараты с процессорами от MediaTek. Восемь позиций из десяти заняли модели на базе Dimensity 8100/8100 Max. Самым мощным среди субфлагманов с результатом 822 915 баллов признан Oppo Reno8 Pro+ 5G на базе Dimensity 8100 Max.

Вторая и третья строчки за Redmi K50 и Redmi Note 11T Pro+, обладающие чипсетом Dimensity 8100. Этот же процессор стал «сердцем» Vivo S15 Pro, Realme GT Neo 3, Redmi Note 11T Pro, занявшие четвертое, пятое и восьмое место соответственно. Dimensity 8100 Max позволил двум версиям OnePlus Ace и Oppo K10 5G попасть на шестую, седьмую и девятую строчки рейтинга. Замкнул топ-10 Vivo S15, ставший единственным устройством из рейтинга, кто обладает SoC от Qualcomm — Snapdragon 870.

В рейтинге самых производительных устройств среднего класса все достаточно предсказуемо и уныло: каких-то серьезных изменений тут не наблюдается несколько последних месяцев. Здесь по-прежнему тон задают модели с Snapdragon 778G, завоевавшие семь мест из десяти. Единственный глоток свежего воздуха — Oppo Reno8 Pro 5G с Snapdragon 7 Gen 1. Но ему удалось занять только второе место, отдав лидерство iQOO Z5 с Snapdragon 778G. Замкнул тройку лидеров Oppo K9s 5G, получивший этот же процессор. С четвертого по десятое место заняли Honor 70, XiaoMi 11 Lite, Honor 60, Honor 50, Huawei Nova 9 Pro, Huawei Nova 9 и iQOO Z5x.

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Источник: antutu﻿