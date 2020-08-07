Самые мощные мобильные процессоры для Android-устройств

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Если вам нужен действительно мощный смартфон, один из лучших процессоров — начало вашего пути. Чем мощнее и быстрее чип, тем выше производительность. Чем бы вы не занимались. Будет ли это просмотр видео, серфинг по сети, игры или выполнение обыденных повседневных задач, требующих ресурсов процессора, вы определенно почувствуете разницу, когда под капотом установлена мощная SoC.

Ребята из бенчмарка AnTuTu решили составить свой рейтинг лучших мобильных процессоров первой половины 2020 года, ранжируя их по производительности. Естественно, что за основу были взяты результаты тестов устройств с соответствующими чипами и сам рейтинг актуален, прежде всего, для рынка Китая. Этим и объясняется не попадание в него того же Exynos 990, ведь флагманы Samsung с этим процессором на рынке Китая не продаются.

Думаю, что никого не удивило первое место Snapdragon 865. На данный момент топ-10 самых мощных смартфонов на рынке Китая — поле для одного игрока. И это Snapdragon 865. С появлением результатов тестов первых устройств на Snapdragon 865+, они потеснят аппараты на базе Snapdragon 865 и Plus-версия чипа будет признана самой мощной.

Серьезным успехом мы считаем второе место Dimensity 1000+, который по своей производительности обошел прошлогодний флагманский чип Snapdragon 855+, идущий третьим в рейтинге. На четвертой позиции оказался Kirin 990 5G и замкнул пятерку лучших Snapdragon 855. С шестого по десятое место расположились: Kirin 990, Dimensity 1000L, Kirin 980, Kirin 985 5G и Dimensity 820.

Источник: cnmo