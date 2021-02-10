Самые производительные смартфоны: обновленный бенчмарк AnTuTu и обновленный рейтинг

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Составлен рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Команда разработчиков синтетического теста AnTuTu опубликовала очередной ежемесячный рейтинг производительных мобильных устройств. Он составлен по итогам апреля и актуален для рынка Китая. Еще одна особенность рейтинга — он впервые строится на основе результатов прогонки смартфонов в новой версии бенчмарка AnTuTu V9.

Открытая версия AnTuTu V9 появилась месяц назад, где среди нововведений упоминаются усовершенствованные сценарии тестирования центрального чипа и появление новых алгоритмов теста для графической подсистемы.

По традиции самых производительных выбирали как среди флагманов, так и среди моделей среднего класса. Всю десятку самых мощных топовых мобильных устройств заняли аппараты с Snapdragon 888. Лидером же признали Black Shark 4 Pro, чей результат составил впечатляющие 860 467 баллов. Серебро и бронзу взяли Oppo Find X3 Pro и Nubia Red Magic 6. Далее табель рангов выглядит так: OnePlus 9 Pro, Lenovo Legion 2 Pro, Vivo X60 Pro+, iQOO 7, OnePlus 9, Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11.

Что касается рейтинга самых «злых» аппаратов среднего класса, то тут царит практически штиль. Состав участников хит-парада практически не меняется на протяжении нескольких месяцев и на вершине прочно обосновался Redmi 10X на базе Dimensity 820. Но без сюрпризов не обошлось и впервые в рейтинге появился «выскочка» iQOO Z3, который сразу «прыгнул» на вторую строчку. Это новейший смартфон на базе Snapdragon 768G.

А вот дальше «на манеже все те же». Это четыре модели с Kirin 985 (Huawei Nova 8 Pro, Honor 30, Huawei Nova 8 и Huawei Nova 7), парочка устройств с Kirin 820 (Huawei Nova 7 SE и Honor X10), Redmi Note 9 Pro 5G с чипом Snapdragon 750G и Oppo Reno5 5G на базе Snapdragon 765G.

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Источник: mydrivers