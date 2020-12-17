До последнего не верили - Redmi Note 9 Pro 5G нагнул iPhone 12 Pro Max!

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Вы все поняли правильно: камера Redmi Note 9 Pro 5G за 245 долларов уничтожила iPhone 12 Pro Max за 1500 долларов.

Redmi Note 9 Pro 5G﻿

Вчера мы устроили абсолютно дикий и немыслимый баттл двух кардинально разных устройств – бюджетник Redmi Note 9 Pro 5G и один из самых дорогих смартфонов на сегодняшний день, iPhone 12 Pro Max.

Насколько бы глупой не казалась идея их сравнения, но в ней был смысл: на бумаге огромный сенсор Redmi должен был дать жару 12 мегапикселям от iPhone. И знаете, похоже, при прочих равных, китайцу удалось нагнуть американца.

В своем Telegram-канале мы устроили эпичную схватку – мы попросили наших подписчиков отметить, какое фото из представленных двух им нравится больше. Смысл такого голосования был в том, чтобы люди не могли отдать свой голос за любимый бренд просто так – нужна была объективность. И судя по многочисленным голосам, большая часть подписчиков уверенно респектовали именно «Редмику».

iPhone 12 Pro Max﻿

Причем новый Redmi Note 9 Pro 5G блистает именно в самых тяжелых условиях – ночью и при плохом свете, несмотря на то, что, по идее, именно в этих обстоятельствах iPhone 12 Pro Max должен брать верх. С фотографиями днем все не так однозначно, но и тут «Редмик» не падает в грязь лицом. Все результаты нашего (и вашего) сравнения вы можете увидеть в ролике-отчете на нашем YouTube-канале.

Также в ролике вы услышите пару слов о самом Redmi Note 9 Pro 5G – мы сделали мини-обзор, отметив самые важные особенности устройства.

Приятного просмотра!