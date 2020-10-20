Самые заметные и значимые смартфоны с большим экраном

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Фаблеты или смартфоны с большой диагональю дисплея. Оглядываемся на самые приметные планшетофоны из когда-либо созданных

Помните те времена, когда фаблеты были исключением, а не правилом? Всего несколько лет назад смартфоны с дисплеями от 4,7 до 5,5 дюйма были практически нормой, а все, что было крупнее относили к категории фаблетов. Когда вышли первые планшетофоны — многие удивились. Было немало тех, кто посчитал фаблеты странной и временной экзотикой, но достаточно скоро они стали популярными устройствами и абсолютно будничными средствами связи в руках пользователей.

Решили оглянуться назад и вспомнить самые заметные смартфоны, которые первыми начали стирать грань между смартфоном и планшетом, став своеобразным трамплином к современным устройствам с диагоналями свыше 6 дюймов. Именно они ломали неприятие к мобильникам-переросткам.

Samsung Galaxy Mega (2013 год)

Samsung считается тем производителем, который создал такую категорию устройств как фаблеты. Именно он начал выпускать устройства, которые были крупнее и больше обычных мобильников, они были ближе к небольшим планшетам и были симбиозом лучшего из двух миров. Так, Samsung начала выпускать знаменитую линейку устройств Note, имеющих диагональ экрана более 5 дюймов.

В 2013 году свет увидел Samsung Galaxy Mega, который стал абсолютным монстром по диагонали дисплея для своего времени. Размер аппарата на тот момент был внушительным: 167,6х88х9 мм при весе 199 грамм. А все из-за большого 6,3 дюймового дисплея разрешением 1280х720 точек.

Он был ориентирован на молодежную аудиторию, которая хотела бы получить в одном устройстве симбиоз смартфона и планшетного пк. Естественно, что ни о какой легкости работы или работы с ним одной рукой речь не могла идти. Он однозначно требовал задействовать две руки. А еще Samsung Galaxy Mega не хватало определенного лоска как в плане внешнего исполнения, так и внутреннего содержания. Это был не самый мощный аппарат на базе Snapdragon 400 и всего с 8 Гб постоянной памяти. Емкости аккумулятора на 3100 мАч едва хватало на день работы, но зато была 8 Мп камера и это был тот же модуль, который получил в свое время флагман Galaxy S3.

Была еще и «компактная» версия Samsung Galaxy Mega с экраном диагональю 5,8 дюйма, но ее техническое оснащение было значительно слабее. Запросили за смартфон огромные для того времени $570, что в итоге и не позволило ему стать бестселлером. Но свою лепту в популяризацию фаблетов он внес и очертил новую категорию устройств большими экранами.

Sony Xperia Z Ultra (2013 год)

Эта модель появилась на свет всего месяц спустя после выхода Samsung Galaxy Mega, и в отличие от устройства южнокорейского гиганта японцы предложили флагманского уровня аппарат. Размеры гаджета были внушительные: 179,4х92,2х6,5 мм, вес 212 грамм. Носить такой смартфон в кармане было очень неудобно.

Sony Xperia Z Ultra был выполнен в привычном для того времени «сонистайл» дизайне и предложил огромный по тем меркам дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением 1920х1020 пикселей. В плане начинки был на голову выше Galaxy Mega. Здесь предложили мощный 4-ядерный чип Snapdragon 800, 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб постоянной.

Huawei Ascend Mate (2013 год)

С оглядкой на то, как Samsung начала увеличивать диагональ экрана линейки Galaxy Note, амбициозная компания Huawei решила также выпустить модель со сверхкрупной диагональю дисплея. Ставку сделали на матрицу диагональю 6,1 дюйма и габариты корпуса составили 163,5х85,7х9,9 мм при весе 198 грамм. У многих пользователей, прежде всего, в Китае такой большой смартфон вызвал восторг.

Строгий внешний вид, приличное время автономной работы и хорошая IPS-матрица вкупе сыграли на руку Huawei Ascend Mate, и он стал популярным устройством. Год спустя компания выпустила Huawei Ascend Mate 7, который также был ориентирован на поклонников жанра огромных смартфонов. Он был красив внешне, предлагал емкую батарейку и имел флагманское железо. Но стоила «лопата» дорого, как для творения китайцев и на глобальном рынке ее восприняли достаточно прохладно.

Lenovo Vibe Z2 Pro (2014)

Это был флагманский фаблет, который наделал немало шума летом 2014 года. Lenovo смогла упаковать устройство в стильный металлический корпус, предложила 6-дюймовый экран разрешением QuadHD (2560х1440 пикселей), чип Snapdragon 801 и 3 Гб оперативной памяти. Фишками устройства стали 16 Мп основная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Одним из недостатков смартфона было отсутствие поддержки карт microSD и всю информацию пользователям предлагали уместить на 32 Гб флеш-накопителя.

Huawei P8 Max (2015)

Один из самых знаменитых «динозавров» на стыке смартфона и планшета. Это был один из больших и качественных устройств своего времени. В его арсенале находились 6,8-дюймовый экран разрешением FullHD, чип Kirin 935, 3/32 Гб памяти и весил он внушительные 228 грамм. За автономность работы устройства отвечал аккумулятор емкостью 4360 мАч. Недостаток Huawei P8 Max — софт, который досаждал китайщиной.

Xiaomi Mi Max (2016)

После того, как компании, которых принято называть лидерами рынка, уже охладели к планшетофонам, Xiaomi решила воспользоваться затишьем на рынке и выкатила Mi Max. Это был чуть урезанный по габаритам планшет с экраном на 6,44 дюйма и емким аккумулятором. Он не умел делать хорошие фоточки и дизайном не блистал. Но смартфон был безальтернативным решением для тех, «кому покрупнее» и базировался на трех китах: большой экран, производительность и приятная цена. И он весьма пришелся по нраву тем, кто ценил гигантские модели.

Через год появился Xiaomi Mi Max 2, который вновь был недорогим мобильником с околопланшетной диагональю экрана. Ему дали хороший корпус по последней моде, стереодинамики, емкий аккумулятор и, конечно же, большой экран. Новинка вышла попсовой и достойной.

Выпуск своих максимально больших смартфонов компания завершила выходом Xiaomi Mi Max 3 в 2018 году. И здесь уже диагональ экрана довели до 6,9 дюймов максимально приблизившись к границе планшетов. Какими-то уникальными и интересными чертами Mi Max 3 не отличался и стал скорее проходной моделью компании, чем заметным игроком.

В итоге Xiaomi свернула выпуск фаблетов и вряд ли в скором будущем вернется к идее выпускать смартфон с максимально большим дисплеем. Хотя, возможно, под маркой суббренда Redmi в будущем и появится планшетофон.

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