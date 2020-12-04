Санкционное давление на Huawei и Китай только усиливается. Теперь и SMIC в «черном списке»

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Теперь и чипмейкер SMIC оказался в компании тех, кто представляет угрозу для США

Каждый день открывая новостные ленты различных изданий создается впечатление, что Huawei должна быть «стерта с поверхности земли», ведь США все сделали для этого. Посредством санкций Белый дом перекрыл ей доступ к чипам, Google‑сервисам, а также сделали все, чтобы отрезать ее от большого количества рынков.

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Со своей стороны, компания пытается лавировать в нынешней ситуации и ищет пути, чтобы максимально нивелировать негативные последствия. Один из шагов — наладить выпуск процессоров своими силами или положиться на партнеров внутри Китая. Но у Huawei не должно быть иллюзий, что ей позволят без проблем осуществить задуманное. США не заинтересованы в том, чтобы Huawei пережила «шторм» и продолжат делать все, чтобы затянуть «петлю» потуже.

В пользу этого говорит и последний шаг Белого дома, который расширил «черный список», компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности страны и их следует «отлучить» от доступа к американским технологиям и комплектующим.

В число неугодных попал производитель полупроводниковой продукции SMIC, который должен был наладить выпуск чипов для устройств Huawei. Теперь эта компания находится в списке санкционных и отнести их к числу «неугодных» позволили обвинения в связях с военными КНР. Все складывается так, что Huawei не сможет полагаться на SMIC в будущем по части поставки чипов для собственных нужд.

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Источник: finanzen