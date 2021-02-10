Еще больше деталей о Nothing Phone (2a): Dimensity 7200, Glyph LED и большой дисплей!

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Новые сведения...

Уже давно ходили слухи, что Nothing собирается выпустить что-нибудь интересное, компания раньше подогревала любопытство к тому, что это может быть. И теперь еще одна утечка нам дает представление о смартфоне Nothing Phone (2a) и его внешнем виде .

Дилан Руссель через X поделился некоторыми подробностями. Утечка демонстрирует возможное расположение камеры, существенно отличающееся от оригинального Nothing Phone.

На эскизе показано, что телефон (2a) имеет центрированный горизонтальный модуль камеры на задней панели, похоже, содержащий два объектива. Это отличается от предварительных дизайнов телефонов Nothing.

На задней панели есть три светодиодные ленты Glyph LED, гораздо меньшие, чем на телефоне (2). Говоря о среднем диапазоне, он будет работать на базе SoC Dimensity 7200 от MediaTek, что, как утверждается, полностью соответствует действительности. Номер модели – A142, а размер экрана, по слухам, 6,7”.

Еще один источник в Twitter , который первым сообщил о существовании Phone (2a), поделился изображением прототипа, демонстрирующего двойную камеру вместе со светодиодной подсветкой. Такой выбор дизайна четко дифференцирует Phone (2a) как более доступный вариант в линейке Nothing, что может быть важно для некоторых.

Согласно этому, мы можем предположить, что компания хочет вступить в среднебюджетный сегмент устройств, пытаясь конкурировать с такими гигантами как Samsung.

Источник: gizmochina﻿| gsmarena﻿