Что показала Apple на конференции WWDC 2023 года
Ежегодная презентация Apple была немного скучной в начале, и очень удивила в конце.
Только что закончилась презентация компании Apple и в этом году она была достаточно предсказуема, хотя и насыщена на программные и аппаратные продукты. Большинство информации обо всех новинках было известно еще задолго до презентации, но некоторые сюрпризы все же мы увидели.
В этой фотографии мы кратко расскажем обо всем, что анонсировали, а о самом интересном напишем отдельные, более подробные статьи.
Начнем с программных продуктов:
iOS 17 получила достаточно минорный апдейт. Новые стикеры и эмодзы, оптимизация автокоррекции набора текста с помощью искусственного интеллекта, новый способ обращения к Siri и "невероятно полезный" режим отображения как часы во время ночной зарядки. В общем, ничего революционного и того, что можно заметить не читая заметку при обновлении.
iPadOS 17 не далеко ушла от своего коллеги из смартфонов. Здесь добавили те же фишки, что и на iOS 17 плюс нативную поддержку PDF формата, интерактивные виджеты с возможностью установки их на экран блокировки, и невероятная возможность устанавливать несколько таймеров одновременно.
Вы все мечтали об этом или только я в восторге от нескольких таймеров? В целом тоже незначительный апдейт, сделанный просто для изменения цифры в названии, раньше апдейты в течение года иногда приносили больше функционала.
MacOS Sonoma тоже позаимствовала многие функции из мобильных версий ОС. Те же виджеты, синхронизации и многое другое. Это и не удивительно, потому что архитектура теперь одинакова и с каждым годом софт на компьютерах будет все больше похож на такой в том же iPad.
Из интересного добавили специальный игровой режим, который улучшает работу с контроллерами и наушниками во время игры, а также оптимизирует ресурсы ноутбука.
watchOS 10 единственным действительно кардинальным обновлением для операционной системы. Полностью изменили логику управления часами и сделали ударение опять же на виджетах. Здесь есть о чем рассказать и это обновление точно заслуживает отдельного материала.
tvOS 17 получила редизайн системы и новый центр управления, а также добавили возможности использовать камеры других устройств во время разговоров. Несколько расширили возможности голосового управления и алгоритмы работы с наушниками и умными колонками.
Все бета-версии для разработчиков доступны уже сегодня, а публичные беты выйдут через месяц.
Аппаратные продукты компании:
MacBook Air 15" это новое мощное решение компании в компактном корпусе с чипом M2 на борту. Вот основные спецификации:
- 15,3-дюймовый дисплей 500 нит
- Чип Apple M2 с 8 ядрами CPU и 10 ядрами GPU
- До 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ памяти
- Толщина 11,5 мм, вес 1,5 кг.
- 18 часов автономной работы
- HD-камера FaceTime 1080p
- Звук 6 динамиков
- MacOS Ventura
- 4 цвета
Он предлагает длительное время автономной работы, тонкий и легкий корпус и достаточную мощность для выполнения почти любой работы. И все это от 1299$. Собственная архитектура позволяет Apple создавать очень интересные решения без прямой конкуренции вследствие собственного софта и железа.
Mac Studio получил возможность комплектоваться новым чипом M2 Ultra, который по сути представляет собой два чипа M2 Max, соединенных вместе.
- 24-ядерный процессор, 76-ядерный графический процессор
- Поддерживает до 6 Pro Display HDR
- В шесть раз быстрее, чем самый быстрый Mac на базе Intel
- Поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти
- Может одновременно воспроизводить 22 потока видео 8K ProRes
Это ультимативная рабочая станция, которая при небольших габаритах имеет невероятную мощность и ставит под вопрос существование Mac Pro . Его тоже анонсировали на этой презентации, но по железу он тоже перешел на платформу M2 Ultra.
С одной стороны это радостная новость, потому что компания наконец-то полностью перешла на собственную архитектуру и разработчикам будет легче делать софт только под нее, не ориентируясь на рабочие станции с X86 архитектурой.
Но сразу возникает резонный вопрос, чем будут отличаться Mac Pro и Mac Studio, имеющие в основе одинаковый чип. Неужели линейки искусственно разделят только доступными вариантами ОЗУ и накопителя?
Ну и на десерт компания оставила совершенно новый продукт, получивший название Apple Vision Pro . Это гарнитура смешанной реальности умеющая и в игры, и в работу, и в развлечения и просмотр фильмов словно в кинотеатре.
В общем, рассказали обо всем, что она умеет, чтобы хоть как-то привлечь внимание пользователей для такого нетипичного продукта. Конечно все блоггеры и обозреватели приобретут себе такую игрушку в первый же день продаж, а вот станет ли продукт действительно массовым при цене в 3500$ этот открытый вопрос.
С технической точки зрения, как чудо инженерного искусства, продукт очень интересен, но представить себе человека который реально будет ходить в этом по дому и просматривать почту или работать с таблицами в Excel удивительно трудно.
Конечно это чудо тоже заслуживает отдельного материала после более детального изучения его характеристик и возможностей. Сразу хочу отметить, что релиз состоится только в начале следующего года. То есть те проблемы с производством, о которых говорили инсайдеры, оказались правдой и работа над продуктом еще полностью не завершена.
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Источник: apple