Что показала Apple на конференции WWDC 2023 года

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Ежегодная презентация Apple была немного скучной в начале, и очень удивила в конце.

Только что закончилась презентация компании Apple и в этом году она была достаточно предсказуема, хотя и насыщена на программные и аппаратные продукты. Большинство информации обо всех новинках было известно еще задолго до презентации, но некоторые сюрпризы все же мы увидели.

В этой фотографии мы кратко расскажем обо всем, что анонсировали, а о самом интересном напишем отдельные, более подробные статьи.

Начнем с программных продуктов:

iOS 17 получила достаточно минорный апдейт. Новые стикеры и эмодзы, оптимизация автокоррекции набора текста с помощью искусственного интеллекта, новый способ обращения к Siri и "невероятно полезный" режим отображения как часы во время ночной зарядки. В общем, ничего революционного и того, что можно заметить не читая заметку при обновлении.

iPadOS 17 не далеко ушла от своего коллеги из смартфонов. Здесь добавили те же фишки, что и на iOS 17 плюс нативную поддержку PDF формата, интерактивные виджеты с возможностью установки их на экран блокировки, и невероятная возможность устанавливать несколько таймеров одновременно.

Вы все мечтали об этом или только я в восторге от нескольких таймеров? В целом тоже незначительный апдейт, сделанный просто для изменения цифры в названии, раньше апдейты в течение года иногда приносили больше функционала.

MacOS Sonoma тоже позаимствовала многие функции из мобильных версий ОС. Те же виджеты, синхронизации и многое другое. Это и не удивительно, потому что архитектура теперь одинакова и с каждым годом софт на компьютерах будет все больше похож на такой в том же iPad.

Из интересного добавили специальный игровой режим, который улучшает работу с контроллерами и наушниками во время игры, а также оптимизирует ресурсы ноутбука.

watchOS 10 единственным действительно кардинальным обновлением для операционной системы. Полностью изменили логику управления часами и сделали ударение опять же на виджетах. Здесь есть о чем рассказать и это обновление точно заслуживает отдельного материала.

tvOS 17 получила редизайн системы и новый центр управления, а также добавили возможности использовать камеры других устройств во время разговоров. Несколько расширили возможности голосового управления и алгоритмы работы с наушниками и умными колонками.

Все бета-версии для разработчиков доступны уже сегодня, а публичные беты выйдут через месяц.

Аппаратные продукты компании:

MacBook Air 15" это новое мощное решение компании в компактном корпусе с чипом M2 на борту. Вот основные спецификации:

15,3-дюймовый дисплей 500 нит

Чип Apple M2 с 8 ядрами CPU и 10 ядрами GPU

До 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ памяти

Толщина 11,5 мм, вес 1,5 кг.

18 часов автономной работы

HD-камера FaceTime 1080p

Звук 6 динамиков

MacOS Ventura

4 цвета

Он предлагает длительное время автономной работы, тонкий и легкий корпус и достаточную мощность для выполнения почти любой работы. И все это от 1299$. Собственная архитектура позволяет Apple создавать очень интересные решения без прямой конкуренции вследствие собственного софта и железа.

Mac Studio получил возможность комплектоваться новым чипом M2 Ultra, который по сути представляет собой два чипа M2 Max, соединенных вместе.

24-ядерный процессор, 76-ядерный графический процессор

Поддерживает до 6 Pro Display HDR

В шесть раз быстрее, чем самый быстрый Mac на базе Intel

Поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти

Может одновременно воспроизводить 22 потока видео 8K ProRes

Это ультимативная рабочая станция, которая при небольших габаритах имеет невероятную мощность и ставит под вопрос существование Mac Pro . Его тоже анонсировали на этой презентации, но по железу он тоже перешел на платформу M2 Ultra.

С одной стороны это радостная новость, потому что компания наконец-то полностью перешла на собственную архитектуру и разработчикам будет легче делать софт только под нее, не ориентируясь на рабочие станции с X86 архитектурой.

Но сразу возникает резонный вопрос, чем будут отличаться Mac Pro и Mac Studio, имеющие в основе одинаковый чип. Неужели линейки искусственно разделят только доступными вариантами ОЗУ и накопителя?

Ну и на десерт компания оставила совершенно новый продукт, получивший название Apple Vision Pro . Это гарнитура смешанной реальности умеющая и в игры, и в работу, и в развлечения и просмотр фильмов словно в кинотеатре.

В общем, рассказали обо всем, что она умеет, чтобы хоть как-то привлечь внимание пользователей для такого нетипичного продукта. Конечно все блоггеры и обозреватели приобретут себе такую игрушку в первый же день продаж, а вот станет ли продукт действительно массовым при цене в 3500$ этот открытый вопрос.

С технической точки зрения, как чудо инженерного искусства, продукт очень интересен, но представить себе человека который реально будет ходить в этом по дому и просматривать почту или работать с таблицами в Excel удивительно трудно.

Конечно это чудо тоже заслуживает отдельного материала после более детального изучения его характеристик и возможностей. Сразу хочу отметить, что релиз состоится только в начале следующего года. То есть те проблемы с производством, о которых говорили инсайдеры, оказались правдой и работа над продуктом еще полностью не завершена.

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Источник: apple