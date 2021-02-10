Семейство Redmi Note 11 уже скоро может выйти за пределы Китая

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В одном из индийских сертификационных ведомств была найдена информация о смартфонах серии Redmi Note 11

Вчера Xiaomi провела мероприятие в Китае где анонсировала Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro +. Похоже, что эти модели все же выйдут за пределы Китая и первой страной, где они могут появиться, станет Индии. Сам релиз может пройти через несколько недель, информация о смартфонах была найдена в Бюро индийских стандартов (BIS).

Номера моделей Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro + для китайского рынка: 21091116AC, 21091116C и 21091116UC соответственно. Индийские варианты этих моделей и были замечены в агентстве BIS.

21091116AI - это индийская версия Note 11. Он был замечен на BIS еще в августе. Его глобальная версия с номером модели 2019111AG была обнаружена примерно в то же время в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Список EEC показал, что Redmi Note 11 может выйти под брендом POCO. Вероятно, это может быть POCO M4 Pro 5G, запуск которого запланирован на 9 ноября. Напомним, Redmi Note 10 5G был переименован в Poco M3 Pro 5G на мировом и индийском рынках. Следовательно, вполне вероятно, что POCO M4 Pro 5G и будет результатом ребрендинга Redmi Note 11.

Индийские варианты Note 11 Pro и Note 11 Pro + получили модельные номера 21091116I и 21091116UI. Эти модели также появились на BIS, что указывает на то, что их запуск в Индии может быть не за горами. Напомним, что Note 11 Pro и Pro + поставлялись с идентичными характеристиками, такими как 6,67-дюймовый дисплей AMOLED FHD + 120 Гц, чип Dimensity 920, до 8 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной памяти, селфи-камерой на 16 Мп и тройной тыльной, где главный датчик на 108 Мп. Redmi Note 11 Pro получил аккумулятор на 5160 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт, тогда как Pro + предлагает батарейку на 4500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

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Источник: gizmochina