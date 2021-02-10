Серия Huawei P50 придет скоро, чтобы вновь взойти на трон мира мобильной фотографии

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Линейку Huawei P50 представят 29 июля, и она предложит уникальную систему обработки изображений

О линейке Huawei P50 говорят достаточно давно. Из-за сложной ситуации, в которой компания оказалась из-за санкций, выход серии неоднократно переносился. И вот все готово, чтобы представить новинки. Компания официально подтвердила то, о чем первыми рассказали инсайдеры — анонс семейства Huawei P50 пройдет 29 июля.

Мало кого удивит тот факт, что сильной стороной новых смартфонов станет камера. Глава мобильного подразделения Huawei заявил о том, что серия Huawei P50 первой на рынке предложит совершенно новую технологию обработки изображений. Он считает, что «камера по-прежнему предлагает иное и разумное решение. Это потрясающе».

Известно, что серия Huawei P50 предложит массивный блок основной камеры с двумя окружностями, внутри которых уместятся датчики изображения, где главным должен быть новейший сенсор Sony IMX800 и предложат перископический модуль.

Базовая модель серии Huawei P50 должна предложить чипсет Snapdragon 888 без 5G-модема, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Мощность быстрой зарядки должна составить не менее 66 Вт и стоит ждать поддержку беспроводной и реверсивной зарядок. Huawei P50 Pro может отличаться тем, что на первых порах он будет предлагаться с фирменным чипом Kirin 9000, а уже позже его переведут на 4G-версию Snapdragon 888. Должны прокачать и быструю зарядку до 100 Вт.

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Источники: mydrivers, mydrivers