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Серия Meizu 20 – компания гарантировала долгий срок поддержки

20.03.2023 26 0

Meizu﻿ обещает не совершать ошибок из прошлого и обновлять свои смартфоны

Одной из самых больших проблем компании Meizu в последние годы своей деятельности была очень плохая программная поддержка своих устройств. Так прошивка работала стабильно даже на довольно слабом железе, но пользователи все равно хотели увидеть что-нибудь новенькое на своих смартфонах.

 

Некоторые устройства, даже флагманские, не получали ни одного обновления Android, а удовлетворялись только внутренними обновлениями Flyme.

 

meizu-17-pro

Meizu 17 Pro

 

Конечно менеджеры компании понимали, что пользователи вряд ли забыли о том броске, который они получили покупающие последние устройства от Meizu. Именно поэтому в своих промоматериалах новой линейке смартфонов они особое внимание уделили пункту о поддержке гаджетов в течение 48 месяцев.

 

meizu_20_flyme_10

 

Конкретных данных, конечно, пока нет, но исходя из опыта того, как это работает на современном рынке смартфонов, можно предположить, что это означает 3 года обновления Android и еще год обновлений фирменной оболочки. Это не рекордный результат, но все равно один из самых лучших в индустрии.

 

Так что с нетерпением ждем презентации смартфонов о которых, несмотря на определенные трудности, у многих остались очень теплые воспоминания.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 20.03.2023

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Серия Meizu 20 – компания гарантировала долгий срок поддержки