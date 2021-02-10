Серия Realme 9 в разработке и уже скоро о ней расскажут больше

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Realme обещает 9 сентября рассказать что-то о линейке Realme 9

Realme — феномен на рынке смартфонов, ведь ни один другой бренд не растет так стремительно. Около трех лет компании понадобилось, чтобы продать 100 млн устройств. И это при условии того, что прошлый год был не самым лучшим и продажи смартфонов существенно просели у большинства крупных игроков на рынке. Аналитики уже говорят о том, что по итогам 2021 года Realme может войти в топ-6 крупнейших производителей в мире.

В немалой степени своему успеху компания обязана широкому модельному ряду и политике демпинга цен. Компания взяла за основу ту стратегию, которая в свое время помогла Xiaomi быстро взлететь. Не отстает Realme от главного конкурента и в стремлении раздуть модельный ряд, штампуя новинки одна за другой. 9 сентября компания представит Realme 8i и Realme 8s, а также расскажет о перспективах выхода серии Realme 9.

Глава подразделения компании в Индии и Европе Фрэнсис Вонг не стал скрывать того, что компания готовит к выходу семейство Realme 9. Больше информации о новой линейке поведают на предстоящем 9 сентября мероприятии.

Напомним, что номерная линейка смартфонов компании обновляется дважды в год: одна выходит в первой половине года, а другая — во второй. Учитывая то, что серия Realme 8 дебютировала в марте нынешнего года, вполне логично, что до конца года выйдет семейство Realme 9. Когда стоит ждать анонс, компания не раскрывает информацию. По слухам, дебют должен пройти уже в октябре. Возможно, какая-то ясность со временем выхода Realme 9 появится 9 сентября. По крайней мере, дата весьма символична, чтобы рассказать о «девятках».

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Источник: twitter