Realme назвала дату презентации трех любопытных новинок

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9 сентября представят Realme 8i, Realme 8s и Realme Pad

Сентябрь обещает быть насыщенным на премьеры, особенно его первая половина. Безусловно, как бы мы не относились к Apple и ее продуктам, но новое поколение iPhone привлекает наибольшее внимание и станет главным хедлайнером новостей первого осеннего месяца. К череде анонсов намерена присоединиться и Realme.

У компании еще не закрыт полностью модельный ряд семейства Realme 8, а также она планирует представить свой первый планшет в рамках построения собственной экосистемы. Вчера на своей странице в Twitter Realme опубликовала пост, в котором сообщила о том, что готова вывести на суд пользователей свои новинки и презентация пройдет 9 сентября. Она не стала делать тайну из того, какие гаджеты намерена показать. На промо-плакате четко указано, что она представит модели серии Realme 8.

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Пожалуй, самой интересной новинкой станет Realme 8s, который первым предложит чип Dimensity 810. Смартфону приписывают аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, 6/8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, 90-герцовый дисплей диагональю 6,5 дюйма и тройную основную камеру с главным модулем на 64 Мп.

Realme 8i также претендует на звание первого в своем роде благодаря присутствию процессора Helio G96. В активе устройства должна быть батарейка на 5000 мАч, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, 6,59-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Как и в случае с Redmi 10 здесь сделали ставку на 50 Мп модуль в основной камере.

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Источник: twitter