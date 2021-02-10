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Цены на глобальные версии Xiaomi Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+, Redmi 12С и A2

Известный информатор @_snoopytech_ в своем твиттере раскрыл подробности о ценах пяти моделей Redmi на глобальном рынке. Цены прямо говоря немного впечатляют, разница с китайскими почти в два раза! Redmi Note 12 Pro+ на 8/256 оценили в 499 Евро, обычная " прошка " оценена в 399 Евро, а за младшего Redmi Note 12 будут просить 299 Евро.

По предварительным данным, характеристики всей линейки оставят без изменений по сравнению с китайскими версиями и это очень хорошая новость. Это означает, что прошивка от глобального аппарата будет работать на китайской версии и скоро все кто не покупал эти смартфоны из-за отсутствия стабильной глобальной прошивки смогут заказать его с поднебесной.

Известны и ценники двух бюджетных предложений Xiaomi. Так, представленный в Китае Redmi 12C в европейском регионе будет продаваться за 149, 179 и 199 Евро за издание на 3/32, 3/64 и 4/128 ГБ соответственно. Доступные цвета – графитовый, зеленый, синий и фиолетовый. Ну а Redmi А2 , который пока официально не представлен, якобы обойдется в 119 Евро, хотя раньше озвучивали цифру в 97 .

В этом году очень ярко просматривается тенденция к удорожанию смартфонов. Это касается как флагманов, так и среднебюджетных линеек. Возможно, так компании пытаются компенсировать уменьшение продаж смартфонов в штуках, но повышение цен может привести к еще большему падению продаж. Как говорится, поживем увидим, точно все станет понятным только после опубликования цифр квартальных отчетов. Анонс всех этих новинок ожидается в ближайшее время, но точных дат пока нет.

Источник: twitter