Безумная распродажа! Свежий Poco X6 5G почти даром, всего за 7 949

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Несмотря на то, что Poco X6 принадлежит смартфонам среднего класса, он имеет довольно приличные параметры.





Poco X6 получил дисплей на 6,67” с поддержкой кадровой частоты 120 Гц. AMOLED-панель подразумевает разрешение 2712 х 1220 пикселей. Защитным покрытием выступает стекло Corning Gorilla Glass Victus. Показатель пиковой яркости достигает 1800 кд/м2.





Устройство работает на основе процессора Snapdragon 7s Gen 2. Чипсет построен на 4-нм техпроцессе. В зависимости от комплектации, устройство может иметь до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб встроенного накопителя. Девайс показывает достойный уровень производительности: работа достаточно плавная. Даже при одновременном запуске нескольких приложений гаджет держится на высоте. В AnTuTu девайс набирает 590 822 балла.





Смартфон получил камеру, состоящую из трех объективов: на 64, 8 и 2 Мп. Впереди встроенная камера на 16 Мп. Снимки, сделанные на заднюю камеру, удивляют своим качеством, особенно в хорошо освещенных местах.





Питающий смартфон аккумулятор на 5100 мАч, кроме этого присутствует быстрая зарядка на 67 Вт. Poco X6 представляет собой вполне функциональный и недорогой смартфон, обладающий хорошими показателями производительности и обеспечивающий достойное время автономной работы. Приобрести устройство можно по ссылке:





Poco X6 8/256 Гб - 7 949 грн ($206)

*цена указана с купоном на $20 и промокодом на $22 WS2EU20

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