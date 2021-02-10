Шанс приобрести со скидкой Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G – за 9200

55

Почти идеальный смартфон за $246﻿

Один из лучших среднебюджетников, смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G имеет четыре цветовых варианта: однотонные белый, синий и черный, а также более веселый пурпурный с оригинальным рисунком. Задняя грань – стеклянная, боковые стороны плоские и не имеют скруглений. Redmi Note 12 Pro 5G выглядит очень аккуратно и стильно.



Качественный экран – «фишка» современных Redmi Note. Актуальный Note 12 Pro имеет 6,67” дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400x1080. Яркость до 900 нит, почти отсутствующий ШИМ и поддержка Dolby Vision и HDR10+ делают дисплей просто шикарным в этой ценовой категории.



Другая черта серии – качественные камеры. Redmi Note 12 Pro 5G оснащен основной камерой с сенсором Sony IMX766 на 50 МП, имеющей оптическую стабилизацию. По умолчанию 4 пикселя матрицы собираются в 1. Снимать видео 4K можно с частотой 30 к/с, 1080p – до 120 к/с. Для селфи есть камера 16 МП в виде небольшой точки внутри экрана.



Беспроводные возможности отличаются поддержкой 5G и Wi-Fi 6. Независимые тесты и субъективные впечатления говорят о высоком качестве соединения и скорости передачи данных. С помощью GPS положение устанавливается с незначительной неточностью, которая очень быстро исправляется. Также поддерживается Bluetooth 5.2.



Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G оснащен батареей на 5000 мА*ч, которая заряжается за 45 минут с помощью имеющегося в комплекте зарядного устройства на 67 Вт. Размеры смартфона составляют 162,9х76х7,9 мм, а вес – 187 г. В смартфоне нет слота microSD, поэтому нужно внимательно выбирать между конфигурациями с 128 и 256 ГБ памяти.﻿

Скидка на Redmi Note 12 Pro 5G доступна по ссылке:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G – 9 200,4 грн

Цена с учетом купона и скидки продавца. Актуальные скидки на смартфоны всегда на нашем канале:



Andro-Price AliExpress



Инструкция поможет заказать посылку из Aliexpress в любой город Украины:﻿

Как заказывать посылки с AliExpress