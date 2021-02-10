Любители iPhone mini в отчаянии: Apple прекращает производство и продажу iPhone 13 mini

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Apple представила iPhone 12 mini в 2020 году, оживив серию mini. Это было устройство, напоминавшее всем нам любимый iPhone 5s. Хотя показатели продаж были не очень высокими, в следующем году технологический гигант выпустил iPhone 13 mini в ответ на положительные отзывы. К сожалению, у этой модели Apple также не нашла того, что искали, и компания решила прекратить производство модели mini для серии iPhone 14. Хотя официального объявления не было, а судьба компактных моделей остается неопределенной, последнее заявление, скорее всего, разочарует поклонников мини. .









По словам известного аналитика Apple Марка Гурмана, запасы iPhone 13 mini заканчиваются, а онлайн-магазин Apple в Соединенных Штатах прогнозирует время доставки 2-3 недель для одних моделей и 6-8 недель для других. Эта ситуация свидетельствует о том, что компания может прекратить производство устройства после мероприятия Wonderlust во вторник, где ожидается презентация семейства iPhone 15.





В прошлом году Apple не выпускала iPhone 14 mini, но продолжала продавать iPhone 13 mini в Соединенных Штатах по начальной цене 599 долларов как более дешевый вариант.





Ожидается, что новая линейка Apple будет состоять из 6,1-дюймового iPhone 15, 6,7-дюймового iPhone 15 Plus, 6,1-дюймового iPhone 15 Pro, 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max и 4,7-дюймового iPhone SE. Хотя поначалу казалось, что спрос на меньший iPhone был отложен, фактические данные показали, что iPhone mini имел более низкие продажи, чем другие модели iPhone.

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Источник: gizmochina