Sharp Aquos R6 получил ценник

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Назвали ценник на флагман Sharp Aquos R6 с большой камерой Leica

Две недели назад был представлен Sharp Aquos R6, который можно назвать одним из интересных флагманов нынешнего года. Одной из фишек устройства стала «дюймовая» 20-мегапиксельная камера с оптикой Leica. В день презентации компания не стала называть прайс на смартфон и вот теперь мы можем рассказать, сколько просят за Sharp Aquos R6 в Японии.

Ценник вышел внушительный и явно не для всех. Но все познается в сравнении. Оценили Sharp Aquos R6 в $1056 и столько же в Японии просят за Galaxy S21. Для сравнения в стране Восходящего солнца Sony Xperia 1 III продают за $1408 и на фоне его ценника у флагмана Sharp есть шансы стать популярнее. Но все же при стоимости до $1000 он выглядел бы более выигрышно.

Напомним, что Sharp Aquos R6 построен на базе Snapdragon 888, предлагает дисплей OLED диагональю 6,6 дюйма разрешением 2730х1260 точек и частотой обновления 240 Гц. В его активе 12 Гб оперативки LPDDR5, флеш-накопитель на 128 Гб UFS 3.1, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, операционная система Android 11, технология быстрой зарядки и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Заключен аппарат в водозащищенный корпус с классом IP65/68.

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Источник: kakaku