Sharp Aquos wish: компактная и неубиваемая бюджетка

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Sharp Aquos wish станет редкой птицей на рынке

Sharp последовательно теряет продажи, компании нужны модели, которые стоят недорого, чтобы увеличить армию пользователей. Именно таким устройством, который должен двигать продажи, может стать Sharp Aquos wish. Эта модель была анонсирована на днях и должна появиться в продаже во второй половине января.

Sharp Aquos wish получил корпус из поликарбоната габаритами 147х71х8,9 и весит он 162 грамма. Корпус сертифицирован по классу защиты IP67 и военному стандарту MIL-STD-810H/MIL-STD-810G. На передней панели установили 5,7-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 пикселей и фронтальную камеру на 8-мегапикселей.

Смартфон базируется на чипе Snapdragon 480, предлагает 4 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 64 Гб постоянной UFS 2.1, операционную систему Android 11 и батарейку емкостью 3730 мАч с быстрой зарядкой USB PD 3.0.

Смартфон Sharp Aquos wish предлагает поддержку двух симок (nano + eSIM), WiFi 5, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS) и NFC. Имеется слот для карт microSD, 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

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Источник: gizmochina