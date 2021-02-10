Sharp ЖЖЕТ! Aquos R6 главное открытие или разочарование года?

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В этом году Sharp представила Aquos R6, который успели прозвать самым технологичным смартфоном года. А еще он стал наглядным примером того, как умеют маркетологи компании украшать уши потенциальных клиентов различными видами лапши, лишь бы попытаться продать свой очередной «революционный» продукт. Фишка только в том, что реальное использование смартфона демонстрирует нам его убогость.

Сказать что-то хорошее в адрес Sharp Aquos R6 сложно уже на этапе распаковки. Комплектация минималистичная, таких привилегий как чехол и зарядный адаптер комплект поставки лишен. Большинство не почувствуют и большого эстетического кайфа от дизайна. Смартфон тяжелый и обладает большой «шайбой» в качестве основной камеры.

Качество картинки на дисплее Sharp Aquos R6 — на высоте. К цветопередаче, резкости и плавности вопросов нет. Но главные проблемы экрана — покатые края и высокий уровень ШИМа. Фантомные нажатия преследуют повсеместно и натыкаешься постоянно, что дисплей ведет себя так, как ему хочется, а не вам.

Здесь же на передней панели скрывается еще одна проблема Auos R6 — сканер отпечатков пальцев. Он современный, продвинутый, с большой областью распознавания и способный распознать мокрый палец. Только делает он это так как это ему вздумается и с серьезной задержкой.

Кроме того, что в Sharp Aquos R6 установили дюймовый и современный датчик с оптикой Leica в основной камере, уделять хоть какое-то внимание камере не стали. Японцы приняли решение, что маркетинга достаточно, чтобы научить смартфон создавать хорошие фоточки. Из-за явно корявой работы софта тупит автофокус и можно не рассчитывать увидеть четкие края снимков.

Глядя на Sharp Aquos R6 хорошо осознаешь, что максимальное железо не одинаково «полезное» и многое зависит от того, насколько по уму все компонуется и доводится до ума. Те, кто не знал или пропустил информацию о выходе или существовании этой модели, ничего не потеряли. Aquos R6 соответствует всем флагманским трендам, но только на бумаге. За то, как все реализовано и как работает в реальности, компании должно быть стыдно.