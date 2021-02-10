Похоже стабильная версия One UI 6 от Samsung вышла в релиз: волшебное обновление на свежем Android 14 уже доступно для загрузки!

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Мы этого ждали так долго – и вот настал этот день!

Все с нетерпением ждут выхода One UI 6, и после нескольких раундов бета-версий Samsung, похоже, наконец-то выпустила его. Обновление приносит Android 14 на соответствующие смартфоны и планшеты Galaxy, выводя их на один уровень с остальной платформой Android, а также давая им несколько фишек и фирменный стиль от Samsung.

Раньше. Еще утром известный инсайдер Ice Universe в Twitter сообщил об обновлении One UI 6, позже начали появляться сообщения от других пользователей.

Первыми устройствами, которые получат стабильную версию One UI 6 станут флагманские смартфоны серии Galaxy S23. Другие флагманские телефоны и планшеты также должны получить обновления в ближайшие дни и недели.

Как сообщается, обновление имеет номер версии S916BXXU3BWJM и сейчас разворачивается во многих странах, включая Германию, Великобританию, Норвегию, Финляндию и другие. В скором времени обновление также должно появиться в США.

Программное обеспечение базируется на One UI 6 Beta 9, а это значит, что Samsung не сильно изменился по сравнению с последней бета-версией, которую он выпустил. Если вы использовали One UI 6 Beta, обновление должно весить около 350 МБ. Для обычных пользователей оно должно быть намного тяжелее, около 3 ГБ.

Samsung тщательно протестировала обновления в девяти бета-версиях, прежде чем выпустить эту стабильную версию. Обновление содержит исправление безопасности с октября 2023 года, хотя были определенные надежды, что еще будет одна бета-версия.

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