Коснитесь истории! Легенда Samsung E700 возвращается в лице Samsung Galaxy Flip5 Retro, который компания только что анонсировала

129

История у вас в кармане

Компания Samsung имеет богатую историю на рынке раскладывающихся телефонов, и сейчас она отдает дань уважения одной из своих самых влиятельных моделей двадцатилетней давности – Samsung E700 – выпустив лимитированную серию Galaxy Flip5 Retro.

Flip5 Retro выполнен в тех же знаковых синем и серебристом цветах, что и E700, а также имеет ностальгические настройки интерфейса с пиксельной графикой и анимацию городского пейзажа на крышке Flex Window.

Samsung поставляет телефон в аккуратной коробке с логотипами Flip5 и E700, а также картами Flipsuit с наклейками, содержащими разные логотипы Samsung прошлых эпох. В комплект также входит коллекционная карта Samsung E700 с выгравированным уникальным серийным номером.

Galaxy Flip5 Retro будет доступен в ограниченном количестве в Южной Корее с 1 ноября, а также в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии с 2 ноября. Потребители на этих рынках смогут приобрести лимитированную версию устройства только через официальный сайт Samsung. Информация о цене пока не сообщается.

Читайте также: AMOLED-экраны везде! Samsung готова покончить с бюджетными IPS

Источник: phonearena