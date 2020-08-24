Simpleway Black-Tech: крутой бесконтактный дозатор жидкого мыла доступен по отличной цене

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Дверные ручки, экраны смартфонов, клавиатуры – это только малая часть тех поверхностей, где различные тлетворные бактерии могут активно размножаться, распространяя болезни разной степени тяжести. Это было раньше, а представляете, какому риску мы подвергаем себя сейчас, в период пандемии? Да, можно пользоваться санитайзерами и антибактериальными салфетками, но и они не настолько безопасны, как обычное мыло. Однако и не каждое мыло будет идеальным вариантом – у многих может начаться аллергия от частого мытья рук.

Чтобы решить все возможные вопросы и проблемы, компания Simpleway выпустила диспенсер жидкого мыла под названием Black-Tech.

Главная фишка дозатора – долгая работа без «перезарядки»: встроенного хранилища мыла должно хватить на 55 дней непрерывного использования всей семьей, а входящие в комплект батарейки позволят не беспокоиться о заряде вплоть до 8 месяцев.

Специально разработанный механизм Simpleway создает густую пену, которая поможет глубоко очистить поры и уничтожить до 99.9 % бактерии, а вам даже не придется нажимать ни на какие кнопки – все происходит при простом поднесении рук к специальному датчику. Благодаря этому ни у вируса, ни у бактерии нет ни единого шанса. Хорошо отмыть ваши руки поможет специально созданное мыло – в его состав входят натуральные масла, а благодаря новой технологии производства после просушки вы не почувствуете ни липкости, ни сухости кожи.

В период с 24 по 28 августа вы сможете приобрести Simpleway Black-Tech с ощутимой скидкой. В магазине MC-Tech проходит акция: с первоначальной стоимости комплекта самого механизма и жидкого мыла скидывается ровно 50%. То есть вместо $24,89 магазин предоставляет ценник $15,69. Также можно воспользоваться промокодом SIMPLEWAY828 для дополнительной скидки в $1.

Поспешите – предложение ограничено всего 300 комплектами.