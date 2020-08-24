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Simpleway Black-Tech: крутой бесконтактный дозатор жидкого мыла доступен по отличной цене

24.08.2020 501 1

Дверные ручки, экраны смартфонов, клавиатуры – это только малая часть тех поверхностей, где различные тлетворные бактерии могут активно размножаться, распространяя болезни разной степени тяжести. Это было раньше, а представляете, какому риску мы подвергаем себя сейчас, в период пандемии? Да, можно пользоваться санитайзерами и антибактериальными салфетками, но и они не настолько безопасны, как обычное мыло. Однако и не каждое мыло будет идеальным вариантом – у многих может начаться аллергия от частого мытья рук.

 

Simpleway Black-Tech: крутой бесконтактный дозатор жидкого мыла доступен по отличной цене – фото 1

 

Чтобы решить все возможные вопросы и проблемы, компания Simpleway выпустила диспенсер жидкого мыла под названием Black-Tech.

 

Главная фишка дозатора – долгая работа без «перезарядки»: встроенного хранилища мыла должно хватить на 55 дней непрерывного использования всей семьей, а входящие в комплект батарейки позволят не беспокоиться о заряде вплоть до 8 месяцев.

 

Simpleway Black-Tech: крутой бесконтактный дозатор жидкого мыла доступен по отличной цене – фото 2

 

Специально разработанный механизм Simpleway создает густую пену, которая поможет глубоко очистить поры и уничтожить до 99.9 % бактерии, а вам даже не придется нажимать ни на какие кнопки – все происходит при простом поднесении рук к специальному датчику. Благодаря этому ни у вируса, ни у бактерии нет ни единого шанса. Хорошо отмыть ваши руки поможет специально созданное мыло – в его состав входят натуральные масла, а благодаря новой технологии производства после просушки вы не почувствуете ни липкости, ни сухости кожи.

 

Simpleway Black-Tech: крутой бесконтактный дозатор жидкого мыла доступен по отличной цене – фото 3

 

В период с 24 по 28 августа вы сможете приобрести Simpleway Black-Tech с ощутимой скидкой. В магазине MC-Tech проходит акция: с первоначальной стоимости комплекта самого механизма и жидкого мыла скидывается ровно 50%. То есть вместо $24,89 магазин предоставляет ценник $15,69. Также можно воспользоваться промокодом SIMPLEWAY828 для дополнительной скидки в $1.

 

Поспешите – предложение ограничено всего 300 комплектами.

Simpleway Black-Tech
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Денис 0
Что ж ты Димасик, сука такой жадный? Засрал ленту новостей рекламой и реферальными ссылки? Ты ж с ютуба неплохо зарабатываешь, но все мало. Да, и рекламка у тебя не дешевая. Ты бы сука был таким щедрым к другим, но нет, все себе в карман жлобье. На народ срать, пусть пипл хавает твою рекламу, срать на новости технологии, главное бабло успеть скосить. И ведь есть же канал с низкими ценами, но нет, сука ты жадная и на сайте сдабриваешь народ говном. Дозатор для мыла тебе нужен в анус или для черной красотки присмотрел, утырок?
24.08.2020 15:00
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Simpleway Black-Tech: крутой бесконтактный дозатор жидкого мыла доступен по отличной цене