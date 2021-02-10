Сияние бренда: какой в любимчиках?

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Обаяние Samsung и Apple все еще сильно, но OnePlus и Xiaomi набирают вес

Мы живем в эпоху переизбытка предложений. Всегда есть выбор и у каждого из товаров есть свои аналоги. Поэтому война брендов не закончится никогда. И победить в ней не просто, всегда найдется тот, который нравится больше и больше удовлетворяет потребителей.

Народная любовь скоротечна и изменчива. Всегда есть риск оступиться и растерять свою аудиторию. Потребитель капризен и с легкостью поменяет свои предпочтения без каких-либо угрызений совести. Особенно, если его подкупят еще и приятной ценой. Но у каждого времени есть свои «герои», бренды и марки, которые выглядят предпочтительнее на фоне конкурентов.

Издание Androidauthority провело интересный опрос. Оно решило выяснить, какие бренды смартфонов сейчас в любимчиках, какие нравятся пользователям больше всего. Оказалось, что почти треть проявляют большую лояльность к Samsung и таких нашлось 32,71% из всех опрошенных.

Неожиданно видеть на второй позиции Google, голоса в пользу которой отдали 13,6% респондентов. На третьем месте с результатом 12,03% оказалась Apple и с небольшим отставанием четвертой идет OnePlus — 12%. В топ-5 брендов, которые нравятся пользователям попала и Xiaomi, за нее проголосовало 11,16% участников опроса. Есть своя аудитория у Huawei (4,86%), Motorola (3.12%), Asus (1.95%), Nokia (1,64%), Realme (1,27%) и другие.

А какой бренд нравится больше вам? Чьи товары и стратегия вам импонируют?

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Источник: androidauthority