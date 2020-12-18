Скидка дня: Honor Band 6, наушники Xiaomi и магнитный кабель Essager

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Успей купить выгодно Honor Band 6, наушники Xiaomi и магнитный кабель Essager

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Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi FIIL

Характеристики: T1X, Bluetooth 5.0, микрофон, отличная эргономика

Предложение для РФ

Цена: $47,44 - https://lite.bz/-emIY

Промокод "PANDAO2020"

Магнитный кабель Essager

Характеристики: Type-C/Micro USB/Lightning, вращ. Штекер, 1 м

Цена: $1,60 - https://lite.al/Otv2D

Купон магазина $1.00

Смарт-браслет Honor Band 6

Характеристики: дисплей 1.47" AMOLED, SpO2, автономность 14 дней, 5ATM, китайская версия, NFC нет

Предложение для РФ

Цена: $32,69 - https://lite.bz/f78u4P

Промокод "PANDAO2020"