Скидки дня: купи по низкой цене POCO F3, Samsung Galaxy Watch Active 2 и 70mai Dash Cam
Спеши воспользоваться шансом приобрести выгодно POCO F3, смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 и видеорегистратор 70mai Dash Cam
Реальность такова, что электроника дорожает и ее покупка все больше бьет по карману. Но волей-неволей многим приходится приобретать умные гаджеты, жизнь без которых комфортно уже практически невозможно. Поэтому пора расставаться с переживаниями о минувших днях и минувших ценах. Лучше посмотреть на прилавки магазинов и найти товары по скидкам или какие есть еще приятные бонусы.
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Samsung Galaxy Watch Active 2 - смарт-часы
Характеристики: Exynos 9110, 1.2" Super AMOLED, Bluetooth 5.0, аккум. 247 мАч, NFC, IP68/5АТМ
Предложение для РФ
Цена: 13 190 руб - https://lite.al/YQsUM
Промокод "SAAALE2500"
70mai Dash Cam - автомобильный видеорегистратор + камера заднего вида
Характеристики: A800S, матрица SONY IMX415, 4K Ultra HD, LCD 3.0", угол обзора 140°, камера задн. вида RC06
Версия: None SD
Цена: RU $106,28/UA $117,29 - https://lite.bz/31zweQ
Купон магазина $10 + промокод "CNVIP600"RU
POCO F3
Характеристики: Snapdragon 870, Super Amoled 6.67" 120 Гц, аккум. 4520 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 6/128 Гб
Цена: $334 - https://lite.al/sMV6lJ
Промокод "15POCO"
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