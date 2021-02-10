Скидки дня: купи по низкой цене POCO F3, Samsung Galaxy Watch Active 2 и 70mai Dash Cam

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Спеши воспользоваться шансом приобрести выгодно POCO F3, смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 и видеорегистратор 70mai Dash Cam

Реальность такова, что электроника дорожает и ее покупка все больше бьет по карману. Но волей-неволей многим приходится приобретать умные гаджеты, жизнь без которых комфортно уже практически невозможно. Поэтому пора расставаться с переживаниями о минувших днях и минувших ценах. Лучше посмотреть на прилавки магазинов и найти товары по скидкам или какие есть еще приятные бонусы.

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Samsung Galaxy Watch Active 2 - смарт-часы

Характеристики: Exynos 9110, 1.2" Super AMOLED, Bluetooth 5.0, аккум. 247 мАч, NFC, IP68/5АТМ

Предложение для РФ

Цена: 13 190 руб - https://lite.al/YQsUM

Промокод "SAAALE2500"

70mai Dash Cam - автомобильный видеорегистратор + камера заднего вида

Характеристики: A800S, матрица SONY IMX415, 4K Ultra HD, LCD 3.0", угол обзора 140°, камера задн. вида RC06

Версия: None SD

Цена: RU $106,28/UA $117,29 - https://lite.bz/31zweQ

Купон магазина $10 + промокод "CNVIP600"RU

POCO F3

Характеристики: Snapdragon 870, Super Amoled 6.67" 120 Гц, аккум. 4520 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 6/128 Гб

Цена: $334 - https://lite.al/sMV6lJ

Промокод "15POCO"