Скидки дня: низкая цена на Realme Watch 2 Pro, беспроводные наушники Haylou W1 и BlitzWolf AIRAUX

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Спеши купить выгодно фитнес-часы Realme Watch 2 Pro, беспроводные наушники Haylou W1 и BlitzWolf AIRAUX

Telegram-канал Andro price ежедневно находит десятки полезных и оригинальных подарков, которые точно порадуют или удивят ваших друзей или родственников. А что-то пригодится и для вас. Выбирайте на свой кошелек и вкус.﻿

Вам не придется бродить по магазинам и торговым центрам в поисках подарков. Самые интересные предложения вы найдете на Andro price. И при этом вам удастся немного сэкономить и совершить покупку с выгодой для собственного бюджета. Ниже — три интересных предложения сегодняшнего дня.

Haylou - беспроводные наушники

Характеристики: W1, драйверы 12мм, aptX/AAC/SBC, Bluetooth 5.2, аккум. кейса 310 мАч, микрофон, IPX4

Цена: $36,10 - https://lite.al/NfzZt

Промокод "HAYLOUW1" + купон магазина $1

BlitzWolf AIRAUX - беспроводные наушники

Характеристики: AA-ER3, двойные динамич. драйверы, Bluetooth 5.0, Type-C/3.5 мм, аккум. 1000мАч

Цена: $20,99 - https://lite.bz/5W2YJ

Промокод "AEAAER3"

Realme Watch 2 Pro

Характеристики: 1.75" (320*385), Bluetooth 5.0, Blood Oxygen Monitor, аккум. 390 мАч, IP68

Цена: UA $47,99/RU $52,99 - https://lite.bz/YEfC3

Промокод "AEKOLJUN23"UA + купон магазина $13