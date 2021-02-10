Скидки дня: низкая цена на Realme Watch 2 Pro, беспроводные наушники Haylou W1 и BlitzWolf AIRAUX
Спеши купить выгодно фитнес-часы Realme Watch 2 Pro, беспроводные наушники Haylou W1 и BlitzWolf AIRAUX
Telegram-канал Andro price ежедневно находит десятки полезных и оригинальных подарков, которые точно порадуют или удивят ваших друзей или родственников. А что-то пригодится и для вас. Выбирайте на свой кошелек и вкус.
Вам не придется бродить по магазинам и торговым центрам в поисках подарков. Самые интересные предложения вы найдете на Andro price. И при этом вам удастся немного сэкономить и совершить покупку с выгодой для собственного бюджета. Ниже — три интересных предложения сегодняшнего дня.
Haylou - беспроводные наушники
Характеристики: W1, драйверы 12мм, aptX/AAC/SBC, Bluetooth 5.2, аккум. кейса 310 мАч, микрофон, IPX4
Цена: $36,10 - https://lite.al/NfzZt
Промокод "HAYLOUW1" + купон магазина $1
BlitzWolf AIRAUX - беспроводные наушники
Характеристики: AA-ER3, двойные динамич. драйверы, Bluetooth 5.0, Type-C/3.5 мм, аккум. 1000мАч
Цена: $20,99 - https://lite.bz/5W2YJ
Промокод "AEAAER3"
Realme Watch 2 Pro
Характеристики: 1.75" (320*385), Bluetooth 5.0, Blood Oxygen Monitor, аккум. 390 мАч, IP68
Цена: UA $47,99/RU $52,99 - https://lite.bz/YEfC3
Промокод "AEKOLJUN23"UA + купон магазина $13
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