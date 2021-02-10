Скидки дня: низкая цена Redmi AirDots 3 Pro, OnePlus Nord N100 и Haylou GT1 Plus

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Купи выгодно наушники Redmi AirDots 3 Pro, OnePlus Nord N100 и гарнитуру Haylou GT1 Plus

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Redmi AirDots 3 Pro - наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: TWSEJ01ZM, драйверы 9мм, aptX, Bluetooth 5.2, беспроводная зарядка, автоном. до 28ч, IPX4

Цена: UA $50,18/RU $54,24 - https://lite.al/Ah6Ev7

Промокод "AEKOLJUN23"UA

OnePlus Nord N100

Характеристики: Snapdragon 460, 6.52" (720*1600) 90Hz, Android 10, 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт, 4/64 Гб, UE Charger

Цена: $129,69 - https://lite.bz/w2EuT

Промокод "ONEN100"

Haylou GT1 Plus - беспроводные наушники

Характеристики: Bluetooth 5.0, aptX+AAC, IPX5, DSP

Цена: $18,99 - https://lite.al/ogznY

Промокод "BG97bde2"